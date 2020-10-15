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Здоровье / Общество

Напиток против коронавируса назвали врачи

09:54 15.10.2020 Фото: pxhere.com
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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала включить этот напиток в ежедневный рацион каждому.

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Для профилактики коронавируса необходимо включить в свой рацион продукты, которые помогают организму справляться с вирусами и бактериями

Статистика по коронавирусу в России и в мире удручает. Чтобы укрепить иммунитет и максимально обезопасить себя в период пандемии, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала включить в свой рацион кисло-молочные продукты.

Она уточнила, что при склонности к запорам нужно покупать кефир, у которого срок годности не более трех дней, а при проблемах со сном – пить кефир за полчаса до отправления в постель, сообщает Главред.

Однако одним только кефиром ограничиваться не стоит – его лучше чередовать с ряженкой и йогуртом.

"У кефира есть противопоказания. Если у людей повышенная кислотность желудка, то кефир нужно выбирать в начале срока годности, потому что при хранении кислотность этого напитка повышается. Кроме того, в кефире содержится небольшое количество спирта, который образуется при брожении при технологическом производстве кефира. Стакан или полстакана кефира – эта дозировка считается безопасной как для взрослых, так и для детей", – предупредила врач.

COVID-19 врач кефир коронавирус молочка молочные продукты Дарья Русакова
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