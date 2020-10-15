Гороскоп на четверг 15 октября: Очень благоприятный день для Овнов

Скорпионам следует быть осторожными с деньгами

Очень благоприятный день для Овнов. Если вы будете сегодня действовать решительно, сможете многого добиться. Полагайтесь во всем на свою интуицию, можете ей доверять даже в области личной жизни. Все решения принимайте самостоятельно. Эмоциональный фон этого дня будет весьма благоприятен.

У Тельцов сегодня могут возникнуть трудности из-за того, что им не будет хватать твердости, чтобы отстоять свою точку зрения. Не бойтесь вступать в открытую борьбу с соперниками, которые превосходят вас силой. Если первые трудности сегодня вас не напугают, победа будет на вашей стороне.

Проблема, которая беспокоила Близнецов долгое время, наконец решится. Вам по силам справиться со всеми проблемами, их решение лежит сегодня на поверхности. Помните, что в сложных ситуациях всегда лучше руководствоваться здравым смыслом и логикой, чем интуицией. В отношениях с женщинами возможны большие проблемы и трудности.

У Раков это будет подходящий день для составления долгосрочных планов действий. Не стоит сегодня торопиться что-то менять кардинально, в этот день вам нужно только сосредоточиться на сохранении всего, чем вы дорожите. Сегодня постарайтесь не тратить деньги, просто положите их на счет в банке.

День для Львов будет противоречивый и неровный. Прислушайтесь сегодня к своей интуиции, она вам поможет избежать многих ошибок и достичь результатов, к которым вы давно стремились. День подходящий для проявления любой инициативы в личных отношениях. Сегодня можете спокойно начинать новые дела.

В начале дня у Дев возможны проблемы. Влияние негативных тенденций будет особенно велико в сфере личных отношений. У вас могут возникнуть серьезные проблемы с близкими людьми. Крайне нежелательно в этот день любое смешение коммерческих и личных интересов. Во второй половине дня можете принимать важные финансовые решения.

Сегодня у Весов будет благоприятный день. Вам удастся открыть для себя много новых возможностей. В этот день вы сможете неожиданно для себя быстро справиться с любой проблемой, над которой давно и долго ломали голову. Хорошо пройдут дружеские встречи и романтические свидания. Можно сегодня покупать мебель и крупные вещи для дома.

Скорпионам сегодня следует быть осторожными с деньгами — существует высокая вероятность неудачного вложения или потери. Нежелательно браться за масштабные проекты. В этот день вы сможете очень приятно провести вечер в обществе влиятельных людей. Чтобы избежать недоразумений или неловких ситуаций, ведите себя естественно.

День для Стрельцов сегодня сложится неудачно, но он все же не будет лишен приятных моментов. Постарайтесь не упустить возможности, которые откроются перед вами. Можете браться за любые дела, ваша тактика приведет вас к успеху. Общение с вашими друзьями подарит вам позитивные эмоции.

Благоприятный день у Козерогов. Только затруднения и задержки в важном для вас деле смогут омрачить его. Сегодня у вас подходящий день для длительных деловых переговоров, касающихся смены работы. В этот день вам удастся произвести хорошее впечатление на окружающих и самому правильно оценить людей.

У Водолеев будет день насыщенный и сложный. Сегодня у вас очень много не слишком интересных, но важных дел, но помощников явно будет недостаточно. Поэтому вам будет абсолютно некогда перевести дух. Только правильно распределив собственное время и силы, вы сможете все успеть.

Начало этого дня приносит Рыбам мелкие трудности, из-за которых у них может испортиться настроение. Не стоит сегодня унывать, дальше влияние позитивных тенденций усилится и ваши дела пойдут лучше. Можно на середину дня запланировать важные встречи делового или личного характера. Подходящий день для разных оздоровительных мероприятий.

Источник: izvmor.ru