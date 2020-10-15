Где можно увидеть противостояние Марса 2020 и как лучше наблюдать?

После 2020 года мы не увидим видимый размер диска Марса, превышающий 20 угловых секунд до 2033 года.

Осенью 2020 года мы увидим лучшее противостояние Марса за долгие годы

Наконец-то наступает противостояние Марса. Пришло время максимально использовать его близость к Земле, а также его яркость и высоту в небе. Осенью 2020 года мы увидим лучшее противостояние Марса за долгие годы. Особенно это важно для России — жители России впервые за 32 года увидят лучшее противостояние Марса Солнцу в ночь с 13 на 14 октября. Рассказываем, что такое противостояние Марса, как его лучше наблюдать и что можно увидеть в телескоп.

Что такое оппозиция Марса?

Во время противостояния Марс и Солнце находятся прямо на противоположных сторонах Земли. С нашей точки зрения, Марс восходит на востоке так же, как солнце садится на западе. Затем, пробыв в небе всю ночь, Марс заходит на западе так же, как солнце восходит на востоке. Поскольку Марс и Солнце находятся на противоположных сторонах неба, мы говорим, что Марс находится в «оппозиции». Если бы Земля и Марс двигались по идеально круговым орбитам, противостояние было бы настолько близко, насколько это возможно для двух планет.

Конечно, в движении в космосе все не так просто. Наши орбиты на самом деле эллиптические (овальные), и на одном конце орбиты мы движемся немного ближе к Солнцу, чем на другом.

Когда может возникнуть оппозиция?

Противостояние Марса происходит примерно каждые 26 месяцев. Каждые 15 или 17 лет противостояние происходит в пределах нескольких недель от перигелия Марса (точки на его орбите, когда он находится ближе всего к Солнцу). В этом году противостояние Марса состоится 13 октября 2020 года.

Противостояние может произойти где угодно на орбите Марса. Когда это происходит, когда красная планета находится ближе всего к Солнцу (так называемая «перигелическая оппозиция»), Марс находится особенно близко к Земле. Если бы у Земли и Марса были совершенно стабильные орбиты, то каждое перигелическое противостояние сближало бы две планеты как можно ближе. Это почти так.

Но опять же, природа создает некоторые сложности. Гравитационное притяжение других планет постоянно немного меняет форму наших орбит. Гигантский Юпитер особенно влияет на орбиту Марса. Кроме того, орбиты Земли и Марса не лежат в одной плоскости. Пути, по которым планеты движутся вокруг Солнца, немного наклонены относительно друг друга.

Итак, со всеми этими дополнительными факторами некоторые перигелические оппозиции сближают нас, чем другие. Оппозиция 2003 года была самым близким приближением почти за 60 000 лет!

Орбита Марса более эллиптическая, чем у Земли, поэтому разница между перигелием и афелием больше. За последние столетия орбита Марса становилась все более и более удлиненной, приближая планету к Солнцу в перигелии и еще дальше в афелии. Так что будущие перигелевые противостояния еще больше приблизят Землю и Марс. Рекорд 2003 года будет актуален до 28 августа 2287 года.

Как увидеть Марс в России

«Всю ночь высоко над южным горизонтом сияет яркая красноватая „звезда“ — это планета Марс. <…> 14 октября в 02:00 по московскому времени, находясь в 62,6 млн км от Земли, он вступит в противостояние с Солнцем», — сообщает «ТАСС» со ссылкой на Московский планетарий.

Марс будет удачно размещен на небе в созвездии Рыб. Он будет виден большую часть ночи, достигнув высшей точки в небе около полуночи по местному времени.

Из Москвы он будет виден с 18:42 до 05:55. Для наблюдений планета станет доступна около 18:42, когда поднимется на высоту 7 ° над восточным горизонтом. Марс достигнет своей высшей точки в 00:20, на 39 ° над южным горизонтом. Наблюдения будут невозможны с 05:55, когда Марс опустится ниже 8 ° горизонта на западе.

В течение нескольких недель после своего противостояния Марс будет достигать своей наивысшей точки на небе на четыре минуты раньше каждую ночь, постепенно удаляясь от предрассветного утреннего неба, оставаясь видимым на вечернем небе в течение нескольких месяцев. Марс будет оставаться ярким еще несколько недель, вплоть до ноября

Несмотря на то, что после противостояния Красная планета тогда не будет такой яркой, она достигнет своей высшей точки в небе ранними вечерами, что является удобным временем для многих наблюдателей.

В этом году Красная планета также примечательна тем, что ее максимальный размер диска составляет 22,6 угловых секунды. После 2020 года мы не увидим видимый размер диска Марса, превышающий 20 угловых секунд до 2033 года.

Что такое оппозиция в астрономии?

Считается, что планета находится в оппозиции, когда Земля находится прямо между ней и Солнцем. Поскольку планета находится в противоположной части неба по отношению к Солнцу, она расположена ближе всего к Земле для своего текущего «видения» или периода видимости.

Это хорошее время для наблюдения за планетой, потому что она будет больше обычного.

Оппозиция — это большое дело для Марса, потому что большую часть времени он находится далеко от Земли, выглядит тусклым невооруженным глазом и маленьким, если смотреть в телескоп. Но по мере того, как расстояние между нашими мирами сокращается, Марс значительно светлеет, в то же время увеличиваясь в размерах через окуляр телескопа, чтобы быть достаточно большим, чтобы детали поверхности можно было легко увидеть.

В последний раз, когда Марс был в оппозиции в 2018 году. Но тогда находилась низко к горизонту и это испортило вид для многих. В этом году Красная планета поднимется на гораздо большую высоту в ночном небе, достигнув как минимум 40˚ в созвездии Рыб.

Максимальный видимый размер лишь незначительно меньше, чем в 2018 году, поэтому 2020 год станет для многих годом знакомства с Марсом.

Как будет выглядеть Марс во время противостояния?

Марсу требуется 687 дней, чтобы вращаться вокруг Солнца и пройти через его сезонные изменения, переживая два равноденствия и два солнцестояния. Мы делим год Земли на 12 месяцев, но на Марсе периоды марсианского года (и его сезонов) обычно называются солнечной долготой (Ls). Это значение измеряется в градусах от точки весеннего равноденствия в северном полушарии планеты.

Первым марсианским «месяцем» считается период между Ls = 0–30˚, вторым — между Ls = 30˚ – 60˚ и так далее.

За северным весенним равноденствием в Ls = 0˚ следует северное летнее солнцестояние в Ls = 90˚. Северное осеннее равноденствие приходится на Ls = 180˚, а северное зимнее солнцестояние — на Ls = 270˚.

В период с 1 по 31 октября Ls увеличивается с 288˚ до 310˚, Марс находится в условиях северной зимы, а южное полушарие купается в летнем солнечном свете. В октябре этого года южное полушарие Марса будет наклонено к Земле. Телескопы покажут нам темные и светлые области на диске Марса.

Будут видны «альбедные» особенности из-за различий в отражательной способности. Более светлые области обычно представляют собой пустынные области, а более темные области — обнаженные породы.

Кроме того, ярко будут видны и полярные шапки планеты. Южная полярная шапка (SPC) должна преобладать в нашем поле зрения, но, поскольку уже наступило южное лето, она уменьшится до доли своего полного размера, а остаточная ледяная шапка немного смещена от оси вращения планеты.

Северная полярная шапка (NPC) в настоящее время находится за северным краем планеты, но облачный покров, покрывающий ее, должен быть частично виден.

Какое оборудование нужно для наблюдения за Марсом?

Несмотря на то, что бинокль полезен для совместного просмотра, он не покажет гораздо больше марсианских деталей, чем вы видите своими глазами. Планета выглядит как маленький яркий диск лососево-розового цвета на фоне звездного поля.

Чтобы увидеть особенности Красной планеты, вам понадобится оптический прицел с передней линзой диаметром не менее 75 мм. С помощью телескопа изменения внешнего вида Марса в преддверии противостояния становятся легко наблюдаемыми. Самый большой видимый размер планеты происходит, когда она находится ближе всего к Земле, и обычно это происходит за несколько дней до даты противостояния.

В 2020 году Марс находился ближе всего к Земле 6 октября и выглядил в поперечнике 22,6 угловой секунды, за неделю до противостояния 13-го.

Как выглядит Марс в телескоп?

Через телескоп Марс может не спешить раскрывать свои детали. Особенности есть, но вам может быть трудно их увидеть, особенно если вы новичок в наблюдении за Красной планетой.

Это не редкость, когда сначала можно увидеть розовое размытое пятно, но дайте себе время осмотреться, и постепенно вы увидите больше. Начните с небольшого увеличения, скажем, в 25 раз больше апертуры вашего телескопа в дюймах. Для 25 мм телескопа это означает примерно 100-кратное увеличение.

Прибавьте увеличение, если изображение устойчиво. Как правило, максимальное увеличение для любого размера телескопа составляет 50-кратное увеличение его апертуры, но атмосферные условия редко делают это возможным: слишком большое увеличение в шатких условиях просто ухудшает качество изображения.

С каждым увеличением дайте глазам время привыкнуть к виду. Сначала обратите внимание на край планеты. В движении к оппозиции и от нее Марс кажется выпуклой формой — больше половины, но меньше полного круга.

Во время противостояния 2020 года к нам склоняется южное полушарие и полярная шапка Марса.

Особенности, на которые следует обратить внимание при наблюдении за Марсом

По мере того, как Марс становится больше, детали его поверхности будет легче различать. Помимо яркой южной полярной шапки, на планете есть участки света и тьмы, представляющие пустыни и обнаженные скалы.

Они известны как особенности альбедо: области, которые кажутся яркими или темными из-за количества отраженного света. Чем крупнее и темнее элемент альбедо, тем легче его увидеть в небольшой телескоп.

Наиболее заметной темной особенностью является V-образная форма Сиртис-Майор, низкоуровневого щитового вулкана. Когда он повернулся и стал видимым, «точка» Большого Сиртиса указывает на север, по-видимому, простираясь довольно далеко к северному краю Марса во время противостояния 2020 года.

Между южной границей Большого Сиртиса и южной полярной шапкой находится котловина Эллады. Этот бассейн диаметром 2300 км является одним из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе. Эллада иногда может казаться яркой из-за облаков, образующихся в бассейне.

Хотя у Марса очень тонкая атмосфера, ее достаточно для поддержания погоды и образования туманных облаков. Яркие орографические облака образуются, когда марсианская атмосфера поднимается на большую высоту, и они могут быть особенно заметны над пиками огромных вулканов, которые находятся на равнине Марса.

Если вы наблюдаете Марс из ночи в ночь, имейте в виду, что период вращения планеты почти на 40 минут больше, чем у Земли, и составляет 24 часа 39 минут и 35 секунд. Вот как это влияет на обзор. Представьте, что вы однажды ночью смотрите на Марс и видите темную деталь в центре его диска (так называемый центральный меридиан Марса). На следующую ночь точно в то же время этот объект появится немного дальше на восток, и потребуется еще 40 минут, чтобы снова достичь центрального меридиана. На следующую ночь при одновременном просмотре объекту потребуется 80 минут, чтобы достичь центрального меридиана.

Как наблюдать Марс в телескоп

В окуляр в сентябре 2020 года Марс выглядел впечатляюще, поскольку его видимый размер увеличился с 18,9 до 22,4 угловых секунд.

Его более темные отметины альбедо и яркая южная полярная шапка (SPC) должны быть очевидны при увеличении. Залитый солнечным светом за последние месяцы SPC уменьшится в размерах. По мере того как он сжимается, становятся видны «горы Митчела»; яркая область, которая на самом деле является равниной, она кажется отделенной от SPC, к югу от Эллады.

На противоположном полюсе охлаждается северная полярная шапка (NPC), и при этом над ней образуется пелена, известная как северный полярный колпак (NPH). Любительские телескопы показывают особенности альбедо — темные участки обнаженных скал и светлые участки песков пустыни.

Получение изображений при превосходном видении с помощью телескопа диаметром более 300 мм может указывать на крупные рельефные объекты, такие как гигантские кратеры Скиапарелли и Гершель или впечатляющий каньон Валлес Маринеррис, но в целом то, что вы записываете, является особенностями альбедо.

Также могут появляться марсианские погодные облака, которые часто лучше видно вблизи лимба и терминатора планеты.

Источник: hightech.fm