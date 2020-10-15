Как загадать желание на звездопад Ориониды в октябре 2020 года

Энергетика метеорных потоков Тауриды и Ориониды подходит для того, чтобы загадать желание, Дело в том, что Тауриды дают уверенность в себе, а Ориониды помогают мыслить шире, открывают сознание.

Чтобы желание сбылось, желательно своими глазами увидеть падающую звезду

Астрологи называют октябрь 2020-го подходящим временем, чтобы загадать желание, потому что в это время будут активны сразу два яркий метеорных потока — Ориониды и Тауриды

Энергетика метеорных потоков Тауриды и Ориониды подходит для того, чтобы загадать желание, Дело в том, что Тауриды дают уверенность в себе, а Ориониды помогают мыслить шире, открывают сознание.

Чтобы желание сбылось, желательно своими глазами увидеть падающую звезду. Если же такой возможности нет (например, из-за погоды), можно загадать желание в день пикового числа падающих звезд – 21 октября 2020-го.

Желание можно произнести вслух, можно написать от руки на листке и сохранить его.

Очень важно правильно сформулировать желание, говорят астрологи. В формулировке не должно быть частицы "не" и слова "нет". Кроме того, не стоит просить о чем-то несбыточном. Лучше всего, чтобы в загаданном желании было что-то такое, к чему вы уже начали стремиться.

В конце октября 2020 года нас ждет уникальное полнолуние, которое принято называть "голубой Луной".

Источник: tolknews.ru