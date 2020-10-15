15.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Как загадать желание на звездопад Ориониды в октябре 2020 года

12:29 15.10.2020 Фото: pxhere.com
0

Энергетика метеорных потоков Тауриды и Ориониды подходит для того, чтобы загадать желание, Дело в том, что Тауриды дают уверенность в себе, а Ориониды помогают мыслить шире, открывают сознание.

% name% title
Чтобы желание сбылось, желательно своими глазами увидеть падающую звезду

Астрологи называют октябрь 2020-го подходящим временем, чтобы загадать желание, потому что в это время будут активны сразу два яркий метеорных потока — Ориониды и Тауриды

Энергетика метеорных потоков Тауриды и Ориониды подходит для того, чтобы загадать желание, Дело в том, что Тауриды дают уверенность в себе, а Ориониды помогают мыслить шире, открывают сознание.

Чтобы желание сбылось, желательно своими глазами увидеть падающую звезду. Если же такой возможности нет (например, из-за погоды), можно загадать желание в день пикового числа падающих звезд – 21 октября 2020-го.

Желание можно произнести вслух, можно написать от руки на листке и сохранить его.

Очень важно правильно сформулировать желание, говорят астрологи. В формулировке не должно быть частицы "не" и слова "нет". Кроме того, не стоит просить о чем-то несбыточном. Лучше всего, чтобы в загаданном желании было что-то такое, к чему вы уже начали стремиться.

В конце октября 2020 года нас ждет уникальное полнолуние, которое принято называть "голубой Луной".

Источник: tolknews.ru

астрология желание звезда звездопад метеориты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что бы загадали сейчас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧитала рассказы Шукшина Валерию Золотухину поэтесса Надежда Петина из Бердска
14:15 15-10-2020
Читала рассказы Шукшина Валерию Золотухину поэтесса Надежда Петина из Бердска
Для пропаганды Трампа использовали семейное видео жителя Новосибирска
14:00 15-10-2020
Для пропаганды Трампа использовали семейное видео жителя Новосибирска
БердскЛишь 2 маски за 6 месяцев пандемии износила жительница Новосибирска. Осеменили прыщи из-за маски лица девушек в Бердске. Как носите маску вы?
13:48 15-10-2020
Лишь 2 маски за 6 месяцев пандемии износила жительница Новосибирска. Осеменили прыщи из-за маски лица девушек в Бердске. Как носите маску вы?
Ушла на больничный замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Коронавирус?
13:45 15-10-2020
Ушла на больничный замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Коронавирус?
БердскСпецвыпуск "Заплати за коммуналку из дома: инструкция для бердчан в СОVID-19" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 7 октября 2020
13:32 15-10-2020
Спецвыпуск
О чем свидетельствуют холодные ноги?
13:31 15-10-2020
О чем свидетельствуют холодные ноги?
БердскНаказал 4 нарушителей масочного режима суд Бердска. Где их поймали?
13:30 15-10-2020
Наказал 4 нарушителей масочного режима суд Бердска. Где их поймали?
БердскПриревновал к экс-возлюбленному из Бердска и задушил трансгендера Викторию Басаковскую сотрудник ППС. Палец отрезал ради проверки телефона
13:23 15-10-2020
Приревновал к экс-возлюбленному из Бердска и задушил трансгендера Викторию Басаковскую сотрудник ППС. Палец отрезал ради проверки телефона
Готовиться к войне призвал морских пехотинцев Си Цзиньпин
13:15 15-10-2020
Готовиться к войне призвал морских пехотинцев Си Цзиньпин
БердскШтормовое предупреждение: Шквалистый ветер накроет 15 октября 2020 Бердск
13:11 15-10-2020
Штормовое предупреждение: Шквалистый ветер накроет 15 октября 2020 Бердск