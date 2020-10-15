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Редчайшая "Голубая Луна" взойдет в октябре 2020 года: Дата полнолуния и что это значит

10:17 15.10.2020 Фото: pxhere.com
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"Голубая Луна" – это третье полнолуние в том астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния вместо обычных трех.

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В конце октября 2020 года нас ждет уникальное полнолуние, которое принято называть "голубой Луной"

В конце октября 2020 года нас ждет уникальное полнолуние, которое принято называть "голубой Луной". Рассказываем, что это за феномен.

Что такое "голубая Луна"?

Несмотря на красивое название, "голубая Луна" – это не астрологический или астрономический, а календарный феномен.

Это образное название, заимствованное из английского устойчивого выражения "Once in a Blue Moon", означающего "делать что-то очень редко, раз в сто лет".

"Голубая Луна" – это третье полнолуние в том астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния вместо обычных трех, пишет "Русская служба BBC". А еще "голубой Луной" называют второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц.

Когда "голубая Луна" в октябре 2020-го?

В октябре будет два полнолуния: первое – 2 октября, второе – 31 октября.

"Голубая Луна" взойдет 31 октября 2020 года.

Источник: tolknews.ru

астрология голубая луна луна октябрь планета полнолуние полнолуние в октябре спутник BBC «Российская газета»
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