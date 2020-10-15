Квартиру в 4 комнаты за 12,8 млн рублей выставили на продажу. В каждой комнате есть система видеонаблюдения

Во дворе расположена детская площадка с фонтаном. Если открыть окна в квартире, то будет слышно журчание воды, уверяет продавец.

В квартире только что сделали современный ремонт

В квартире только что сделали современный ремонт. Во дворе дома, по словам продавца, есть закрытая детская площадка, на которой установлен фонтан

В Барнауле продается четырехкомнатная квартира в новом элитном доме. Объявление опубликовано на сайте "Авито".

Квартира площадью 110 кв. м расположена в доме на Комсомольском проспекте, 122в, корп. 1. В ней три спальни и большая кухня-гостиная.

Во дворе расположена детская площадка с фонтаном. Если открыть окна в квартире, то будет слышно журчание воды, уверяет продавец.

Ремонт в квартире сделали в июне 2020 года. Практически в каждой комнате есть система видеонаблюдения. Квартира продается за 12,8 млн рублей.

Источник: tolknews.ru