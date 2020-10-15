15.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

Квартиру в 4 комнаты за 12,8 млн рублей выставили на продажу. В каждой комнате есть система видеонаблюдения

12:45 15.10.2020 Фото: avito.ru
0

Во дворе расположена детская площадка с фонтаном. Если открыть окна в квартире, то будет слышно журчание воды, уверяет продавец.

% name% title
В квартире только что сделали современный ремонт

В квартире только что сделали современный ремонт. Во дворе дома, по словам продавца, есть закрытая детская площадка, на которой установлен фонтан

В Барнауле продается четырехкомнатная квартира в новом элитном доме. Объявление опубликовано на сайте "Авито".

Квартира площадью 110 кв. м расположена в доме на Комсомольском проспекте, 122в, корп. 1. В ней три спальни и большая кухня-гостиная.

Во дворе расположена детская площадка с фонтаном. Если открыть окна в квартире, то будет слышно журчание воды, уверяет продавец.

Ремонт в квартире сделали в июне 2020 года. Практически в каждой комнате есть система видеонаблюдения. Квартира продается за 12,8 млн рублей.

Источник: tolknews.ru

большая квартира двор дорогая квартира квартира ремонт харомы Avito
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотели бы такие хоромы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧитала рассказы Шукшина Валерию Золотухину поэтесса Надежда Петина из Бердска
14:15 15-10-2020
Читала рассказы Шукшина Валерию Золотухину поэтесса Надежда Петина из Бердска
Для пропаганды Трампа использовали семейное видео жителя Новосибирска
14:00 15-10-2020
Для пропаганды Трампа использовали семейное видео жителя Новосибирска
БердскЛишь 2 маски за 6 месяцев пандемии износила жительница Новосибирска. Осеменили прыщи из-за маски лица девушек в Бердске. Как носите маску вы?
13:48 15-10-2020
Лишь 2 маски за 6 месяцев пандемии износила жительница Новосибирска. Осеменили прыщи из-за маски лица девушек в Бердске. Как носите маску вы?
Ушла на больничный замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Коронавирус?
13:45 15-10-2020
Ушла на больничный замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Коронавирус?
БердскСпецвыпуск "Заплати за коммуналку из дома: инструкция для бердчан в СОVID-19" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 7 октября 2020
13:32 15-10-2020
Спецвыпуск
О чем свидетельствуют холодные ноги?
13:31 15-10-2020
О чем свидетельствуют холодные ноги?
БердскНаказал 4 нарушителей масочного режима суд Бердска. Где их поймали?
13:30 15-10-2020
Наказал 4 нарушителей масочного режима суд Бердска. Где их поймали?
БердскПриревновал к экс-возлюбленному из Бердска и задушил трансгендера Викторию Басаковскую сотрудник ППС. Палец отрезал ради проверки телефона
13:23 15-10-2020
Приревновал к экс-возлюбленному из Бердска и задушил трансгендера Викторию Басаковскую сотрудник ППС. Палец отрезал ради проверки телефона
Готовиться к войне призвал морских пехотинцев Си Цзиньпин
13:15 15-10-2020
Готовиться к войне призвал морских пехотинцев Си Цзиньпин
БердскШтормовое предупреждение: Шквалистый ветер накроет 15 октября 2020 Бердск
13:11 15-10-2020
Штормовое предупреждение: Шквалистый ветер накроет 15 октября 2020 Бердск