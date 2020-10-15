Поставили плохо столы из-за COVID-19 в кафе "Вилка-ложка" в Бердске, выяснили чиновники

По итогам рейда зафиксировано, что в супермаркете «Все для всех» отсутствует инструкция по разведению дезинфицирующих средств, а также уборочный инвентарь не маркирован.

Состоялись плановые проверочные мероприятия по соблюдению мер противодействия распространению коронавирусной инфекции

В рамках проведения контрольных мероприятий на предприятиях потребительского рынка по пресечению нарушений, связанных с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 13 октября сотрудниками администрации города Бердска совместно с представителями Роспотребнадзора были проверены:

Супермаркет «Все для всех»;

Кафе «Визави»;



Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вилка Ложка»;Парикмахерская на ул. Первомайская.

По итогам рейда зафиксировано, что в супермаркете «Все для всех» отсутствует инструкция по разведению дезинфицирующих средств, а также уборочный инвентарь не маркирован. В сети ресторанов быстрого обслуживания «Вилка Ложка» не соблюдена дистанция между столами в 1.5 метра.

В кафе «Визави» и парикмахерской на ул. Первомайская нарушений не выявлено.

Источник: berdsk.nso.ru