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Дом

Папа Карло: Прихожая – лицо квартиры!

09:41 15.10.2020 Фото: "Папа Карло" корпусная мебель под заказ
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Мечтает, чтобы гости, при виде прихожей замирали в восторге? Тогда вам, к нам!

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Уникальные прихожие в "Папа Карло"

В интерьере все точно так же, как и в мире людей. Если человека встречают по одежке, а провожают по уму, то гостей встречают прихожей, да и провожают ей же.

Мечтает, чтобы гости, при виде прихожей замирали в восторге? Тогда вам, к нам!

Папа Карло изготовит прихожую, которая подойдет именно вам, учитывая габариты, размеры помещения и его подводные камни.С нашей прихожей гости еще на входе поймут, что ваш дом - полная чаша, где царит гармония, уют и тепло семейного очага.

Мебель из «Папа Карло» - это всегда мебель с душой!

Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2

Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98

Источник: Раздел "Папа Карло" корпусной мебели под заказ на сайте Весь Бердск

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