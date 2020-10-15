Папа Карло: Прихожая – лицо квартиры!

Мечтает, чтобы гости, при виде прихожей замирали в восторге? Тогда вам, к нам!

Уникальные прихожие в "Папа Карло"

В интерьере все точно так же, как и в мире людей. Если человека встречают по одежке, а провожают по уму, то гостей встречают прихожей, да и провожают ей же.

Мечтает, чтобы гости, при виде прихожей замирали в восторге? Тогда вам, к нам!

Папа Карло изготовит прихожую, которая подойдет именно вам, учитывая габариты, размеры помещения и его подводные камни.С нашей прихожей гости еще на входе поймут, что ваш дом - полная чаша, где царит гармония, уют и тепло семейного очага.

Мебель из «Папа Карло» - это всегда мебель с душой!

Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2

Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98

Источник: Раздел "Папа Карло" корпусной мебели под заказ на сайте Весь Бердск