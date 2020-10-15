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На новых высоких кожаных креслах шоколадного цвета провели сессию депутаты Бердска в октябре 2020

09:06 15.10.2020
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Конференц-зал мэрии Берсдка обновился - здесь появились новая мебель.

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На новых кожаных креслах прошла сессия совета депутатов Бердска

Конференц-зал мэрии Берсдка обновился - здесь появились новые высокие кожаные кресла. Сессию совета депутаты 15 октября провели сидя на обновленной мебели.

бюджет кожаные кресла сессия совета депутатов Бердска
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 15 октября 2020 09:48
Нужно на медицину на защиту от заразы сейчас все силы направлять, а они конференц-зал обновили. Дорогущие кресла купили. Молодцы.

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