Конференц-зал мэрии Берсдка обновился - здесь появились новые высокие кожаные кресла. Сессию совета депутаты 15 октября провели сидя на обновленной мебели.
На новых высоких кожаных креслах шоколадного цвета провели сессию депутаты Бердска в октябре 2020
Конференц-зал мэрии Берсдка обновился - здесь появились новая мебель.
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Аноним, 15 октября 2020 09:48
Нужно на медицину на защиту от заразы сейчас все силы направлять, а они конференц-зал обновили. Дорогущие кресла купили. Молодцы.
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