На новых высоких кожаных креслах шоколадного цвета провели сессию депутаты Бердска в октябре 2020

Конференц-зал мэрии Берсдка обновился - здесь появились новая мебель.

На новых кожаных креслах прошла сессия совета депутатов Бердска Конференц-зал мэрии Берсдка обновился - здесь появились новые высокие кожаные кресла. Сессию совета депутаты 15 октября провели сидя на обновленной мебели.

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