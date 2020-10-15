4 эффективных способа не дать уснуть за рулем уставшему водителю

Долгая ночная дорога утомляет водителя, и после нескольких часов, проведенных за рулем, возникает непреодолимое желание спать. Выпитый кофе давно перестал действовать, энергетики не помогают, а бодрая музыка еще больше вгоняет в сон.

Бывают ситуации, когда спать невозможно, а ехать необходимо

Бывают ситуации, когда без посторонней помощи водитель не может справляться с усталостью и начинает периодически кивать головой. А это верный знак того, что пассажирам необходимо вмешаться, чтобы избежать негативных последствий.

Метод Штирлица

Самый верный способ избавиться от дремоты — это немного поспать. Если противостоять усталости уже нет никаких сил, то лучше всего найти ровный съезд с дороги, завернуть на безопасную площадку, заглушить мотор для стоянки и немного отдохнуть. Однако спать нужно тоже с умом. На время отдыха необходимо выделить период в 20-25 минут. Такой интервал времени равен фазе быстрого сна у человека. Если проснуться после фазы быстрого сна, то наступит прилив сил, и человек сможет легко вернуться к вождению, не потеряв способности быстро концентрировать внимание.

Если спать меньше, то усталость не пройдет, а если больше, то мозг перейдет в фазу медленного сна, и водителя лучше не будить еще около часа. Прерванный медленный сон, наоборот, лишает человека сил, притупляет внимание, и потребуется около 20 минут бодрствования, чтобы восстановить силы. Естественно, в таком состоянии вести машину будет труднее, чем прежде. Поэтому лучше всего спать в машине как Штирлиц, то есть по 20 минут.

Спор о политике

Однако бывают ситуации, когда спать невозможно, а ехать необходимо. К примеру, торопишься с семьей в аэропорт, на самолет. Тогда следить за состоянием водителя должны в том числе и пассажиры. Так будет лучше для всех.

Лучшим способом вывести человека из состояния сонливости — это начать интересный разговор на злободневные темы. Если вы едете в такси на дальние расстояния, то лучше всего выведывать у водителя его мнение по тому или иному вопросу. Если политические темы для него небезынтересны, то можно касаться и их. Главное — корректным, но провокативным спором взбодрить собеседника и поддерживать этот спор в течение продолжительного времени. Тогда раздраженный водитель будет испытывать прилив адреналина и на время позабудет об усталости.

Для близких людей не возбраняется даже припомнить старые обиды и начать обсуждать наболевшее. Это тоже поможет не заснуть.

Бодрствовать всем

Пассажирам машины ни в коем случае нельзя спать, если водитель устал. Сонливость заражает, и, глядя на попутчиков, развалившихся в креслах, водитель подсознательно поддается усталости и тоже клюет носом: человеку свойственно подражать окружающим. Возникает риск, что шофер просто заснет за рулем. Поэтому кому-то из ответственных пассажиров необходимо пересилить себя и разделить с водителем тяготы дальней дороги.

Водителю можно сделать массаж плеч или размять шею, чтобы улучшить кровообращение. Не будет лишним время от времени протирать лоб и шею влажными салфетками для бодрости. Но самым эффективным будет просто развернуть пакет с домашними бутербродами и иными продуктами питания.

Ночной перекус

Хороший обед за рулем всегда бодрит. Бутерброды и бутылка с водой активируют особые отделы мозга, и человек на время выходит из состояния сонливости. Чем вкуснее перекус, тем лучше. Причем аппетитный бутерброд будит водителя намного лучше, чем крепкий кофе. Упаковка чипсов вместе с газировкой помогут бороться с сонливостью не один час. Отчасти помогает жвачка, однако не столь эффективно, как полноценная пища.

Холод в салоне

Если в машине нет детей, то можно отрегулировать климатическую установку на максимальный холод. Кондиционер будет накачивать в салон морозный воздух, который будет бодрить водителя и пассажиров. Водителю можно даже расстегнуть верхнюю одежду, чтобы немного замерзнуть. Тогда сон будет уходить.

Различные ухищрения позволяют продержаться за рулем около двух часов. Дальше они не действуют, и утомленный человек даже с открытыми глазами перестает реагировать на раздражители и засыпает. Такому водителю необходим полноценный отдых. Он должен лечь спать. Если крайне необходимо продолжить движение, то за руль лучше сесть кому-нибудь другому.

Источник: АиФ