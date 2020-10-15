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Как новая вакцина «ЭпиВакКорона» влияет на здоровье, рассказали в Роспотребнадзоре

09:30 15.10.2020 Фото: pixabay.com
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Это пептидная вакцина, действующим началом которой являются синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу, так называемые эпитопы.

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В период клинических исследований все добровольцы чувствовали себя хорошо
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Вакцина ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона» успешно прошла клинические исследования и 13.10.2020 зарегистрирована для использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ЛП-006504).

«ЭпиВакКорона» ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора создана на одной из перспективных синтетических платформ. Это пептидная вакцина, действующим началом которой являются синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу, так называемые эпитопы. Этот факт отражен в названии вакцины «ЭпиВакКорона» – эпитопная вакцина против коронавируса. При проектировании вакцины из ее состава исключены элементы, способные вызвать иммунопатологическое состояние организма, в частности, так называемое, антителозависимое усиление инфекции у вакцинированных людей.

В период клинических исследований все добровольцы чувствовали себя хорошо, никаких нежелательных реакций не было зафиксировано.

Запланированы два пострегистрационных клинических исследования: клиническое исследование с участием 150 человек старше 60 лет и многоцентровое клиническое исследование с участием 40 000 добровольцев.

Источник: Роспотребнадзор

COVID-19 коронавирус пандемия ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
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