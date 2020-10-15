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Из-за денег началась вторая волна COVID-19 В России. Как спастись?

10:00 15.10.2020 Фото: pixabay.com
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В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом.

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Наиболее распространённый путь передачи коронавируса - воздушно-капельный
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах - не менее трех часов, поэтому Роспотребнадзор рекомендует использовать безналичные платежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты",- говорится в сообщении.
Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора выяснили, что на поверхности купюр вирус сохраняется не менее суток, на поверхности монет – не менее трех часов, пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что наиболее распространённый путь передачи коронавируса - воздушно-капельный, но заражение может произойти и в результате контакта человека с различными предметами, содержащими на своей поверхности вирус.

"Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом",- отметили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости

безналичный расчет цифровой рубль электронные деньги
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