Из-за денег началась вторая волна COVID-19 В России. Как спастись?

В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом.

Наиболее распространённый путь передачи коронавируса - воздушно-капельный

Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах - не менее трех часов, поэтому Роспотребнадзор рекомендует использовать безналичные платежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты",- говорится в сообщении.

Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора выяснили, что на поверхности купюр вирус сохраняется не менее суток, на поверхности монет – не менее трех часов, пояснили в пресс-службе.



В ведомстве уточнили, что наиболее распространённый путь передачи коронавируса - воздушно-капельный, но заражение может произойти и в результате контакта человека с различными предметами, содержащими на своей поверхности вирус.

"Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом",- отметили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости