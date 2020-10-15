О двойном отравлении "новичком" Навального заявили в ЕС

Шесть высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к нападению на лидера оппозиции Алексея Навального, сталкиваются с замораживанием активов и запретом на поездки в блок.

Алексей Навальный (в центре справа) на митинге в Москве в 2018 году. Он находится в Германии с августа, восстанавливаясь после отравления

Шесть высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к нападению на лидера оппозиции Алексея Навального, сталкиваются с замораживанием активов и запретом на поездки в блок.

Европейский Союз готовится ввести финансовые санкции в отношении шести высокопоставленных российских чиновников из Министерства обороны, внутренней разведки и Кремля, которые, как предполагается, были причастны к отравлению Алексея А. Навального, известного лидера российской оппозиции.

Лица, которые сталкиваются с замораживанием активов и запретом на поездки в Европейский Союз, предположительно, непосредственно знали об отравлении или участвовали в планировании, заявили в среду три высокопоставленных европейских чиновника на условиях анонимности, поскольку подробности санкций еще не были были обнародованы.



Некоторые из тех, кому грозит наказание, являются членами узкого круга элит, которые в течение многих лет окружали президента России Владимира Путина: Александр Бортников, глава российского разведывательного агентства Федеральной службы безопасности; Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента; и Андрей Ярин,руководитель управления внутренней политики администрации президента. Остальные - Алексей Криворучко и Павел Попов, два заместителя министра обороны, и Сергей Меняйло, полпред Путина в Сибирском федеральном округе.

Ожидается, что Европейский Союз также наложит санкции на Российский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. Западные спецслужбы заявляют, что на предприятии было разработано и произведено нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое использовалось для отравления г-на Навального.

Германия и Франция составили список и представили имена вместе с 500-страница пакета доказательств, описывающих их участие в других странах-членах Европейского Союза на этой неделе. По словам дипломатов, высокопоставленные дипломаты Европейского союза встретились и утвердили список в среду, а у национальных столиц было несколько часов, чтобы зарегистрировать в последнюю минуту письменные возражения, прежде чем список должен быть официально принят в четверг утром.

Г-н Навальный, самый известный критик г-на Путина, упал 20 августа, когда летел в Москву, после того, как провел несколько дней, встречаясь со сторонниками в Центральной Сибири. После того, как его против воли его семьи и сторонников поместили в сибирскую больницу, ему в конце концов разрешили отправиться в Берлин, где он оставался в коме в течение месяца.

Немецкие официальные лица в течение некоторого времени заявляли, что у них нет сомнений в том, что к отравлению причастны высшие эшелоны российского правительства, хотя российские официальные лица категорически это отрицали. Г-н Навальный, который в прошлом месяце очнулся от комы и лечится в Берлине, обвинил г-на Путина в том, что он стоит за нападением.

Вскоре после того, как г-н Навальный прибыл в Берлин, немецкие военные ученые определили, что он был отравлен новым нервно-паралитическим веществом из семейства Новичков, которое могло быть произведено только в строго защищенной государственной лаборатории. Результаты были позже подтверждены лабораториями во Франции и Швеции.

а также Организацией по запрещению химического оружия, ведущим мировым наблюдателем за химическим оружием.

Вещество также использовалось при нападении на бывшего российского шпиона Сергея В. Скрипаля в Солсбери, Англия, в 2018 году. В ходе этого нападения британские власти установили, что два убийцы из российской военной разведки применили яд, спрятанный в флакон духов к входной двери мистера Скрипаля.

Г-н Скрипаль и его дочь Юлия, приехавший из Москвы тяжело заболел, но выжил. Так же поступили и полицейский детектив, который посетил резиденцию Скрипалей, и мужчина, который позже выудил флакон духов из мусорного контейнера. Подруга мужчины, Дон Стерджесс, умерла после того, как распылила яд на кожу, решив, что это духи.

Подробности того, как именно был отравлен г-н Навальный, остаются неясными. Немецкие эксперты, изучившие доказательства, теперь говорят, что агент Новичка был порошком, растворенным в жидкости, скорее всего, в чае, который г-н Навальный пил в аэропорту перед полетом, сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии.

который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить детали расследования.

Фотографии г-на Навального, пьющего чай из красного бумажного стаканчика в кафе в аэропорту сибирского города Томска, распространились в Интернете вскоре после того, как он заболел.

Тем не менее, вопросы остаются. Немецкие ученые обнаружили концентрацию нервно-паралитического агента Новичок. Кровь и моча Навального, а также на пластиковой бутылке с водой, которую, по словам помощников Навального, они взяли из гостиничного номера, в котором он остановился за день до отравления. Это может означать, что г-н Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды.

Источник: nytimes.com