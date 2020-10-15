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Как COVID-19 поражает органы человека, открыл секрет патологоанатом

10:30 15.10.2020 Фото: pixabay.com
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По словам медика, основной возраст скончавшихся пациентов с COVID-19 — около пятидесяти лет. В последнее время, как подчеркнула патологоанатом, число жертв среди молодых пациентов немного увеличилось.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала в эфире "России 1", как коронавирус поражает органы человека. Основной мишенью инфекции она назвала легкие.

"Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол", — отметила она.
Согласно данным медиков, как сообщает телеканал, стандартная масса легких — 350 граммов — у жертв коронавируса может увеличиться до двух килограммов. Кроме того, Гришина подчеркнула, что зачастую болезнь приводит к закупорке легочной артерии.

По словам медика, основной возраст скончавшихся пациентов с COVID-19 — около пятидесяти лет. В последнее время, как подчеркнула патологоанатом, число жертв среди молодых пациентов немного увеличилось. Помимо легких, по сведениям медиков, коронавирус может поразить и другие ткани и органы.

COVID-19 коронавирус пандемия Людмила Гришина
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