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Заболели коронавирусом 17 педагогов в школах и детсадах Бердска на 15 октября. 22 класса на карантине

10:24 15.10.2020 Фото: Минздрав НСО
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С 14 октября на карантин ушли классы в школах №11 и №8, а также группы в детсаду №8. Там выявлен заболевший воспитатель.

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Школы закрывают классы на карантин
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как COVID-19 поражает органы человека, открыл секрет патологоанатомЗаболели коронавирусом 17 педагогов в школах и детсадах Бердска на 15 октября. 22 класса на карантинеЕщё 104 новостей

На 15 октября в Бердске 14 детей и 17 сотрудников школ и детсадов города заражены COVID-19. Контактных – 668. 12 заболевших учеников выявлено в школах №2, 5, 9, 7, 11, 8 и экономическом лицее. На карантин по коронавирусу закрыто 22 класса в 7 школах и 7 групп в детских садах (№2, 3, 7, % name% title .В детских садах 2 заболевших ребёнка.

С 14 октября на карантин ушли классы в школах №11 и №8, а также группы в детсаду №8. Там выявлен заболевший воспитатель. На сегодня в Бердске 11 заболевших коронавирусом сотрудников в школах и 6 – в детских садах. По ОРВИ на карантин закрыто 2 класса в школе №8 и одна группа в детсаду №1. С карантина вышли 3 класса, 1 группа.

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