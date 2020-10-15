Заболели коронавирусом 17 педагогов в школах и детсадах Бердска на 15 октября. 22 класса на карантине

С 14 октября на карантин ушли классы в школах №11 и №8, а также группы в детсаду №8. Там выявлен заболевший воспитатель.

Школы закрывают классы на карантин

На 15 октября в Бердске 14 детей и 17 сотрудников школ и детсадов города заражены COVID-19. Контактных – 668. 12 заболевших учеников выявлено в школах №2, 5, 9, 7, 11, 8 и экономическом лицее. На карантин по коронавирусу закрыто 22 класса в 7 школах и 7 групп в детских садах (№2, 3, 7, .В детских садах 2 заболевших ребёнка.

С 14 октября на карантин ушли классы в школах №11 и №8, а также группы в детсаду №8. Там выявлен заболевший воспитатель. На сегодня в Бердске 11 заболевших коронавирусом сотрудников в школах и 6 – в детских садах. По ОРВИ на карантин закрыто 2 класса в школе №8 и одна группа в детсаду №1. С карантина вышли 3 класса, 1 группа.