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Скоропостижно скончался Михаил Бреславский. 15 октября с ним простятся на кладбище Бердска

10:24 15.10.2020 Фото: Предоставлено семьей погибшего
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Михаил Михайлович навсегда останется в памяти знавших его необыкновенно талантливым и открытым человеком.

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Михаил Михайлович Бреславский. 09.01.1955-13.10.2020

13 октября 2020 года скоропостижно скончался Бреславский Михаил Михайлович. Ему было 65 лет. Похоронят его сегодня на кладбище Бердска. Простится с безвременно ушедшим Михаилом Михайловичем каждый, кто его знает и помнит, 15 октября с 14.00 в прощальном зале у входа на бердское кладбище.

Михаила Бреславского многие запомнят, как необыкновенно талантливого и открытого человека. Его бардовские песни трогают за душу и приносили ему славу. Михаил Михайлович был многократным лауреатом и дипломантом нескольких музыкальных фестивалей а разных регионах страны.

Кроме того, Михаил Бреславский много лет отдал работе в бердской газете «Свидетель». Именно он в свое время занимался версткой, отвечая за то, как выглядит первая полоса и другие газетные страницы.

Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Бреславского и скорбим вместе с ними. Память о прекрасном человеке навсегда останется в наших сердца.

Михаил Бреславский соболезнования утрата ушел из жизни
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Выражаем соболезнования родным и близким!

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