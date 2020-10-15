Скоропостижно скончался Михаил Бреславский. 15 октября с ним простятся на кладбище Бердска

Михаил Михайлович Бреславский. 09.01.1955-13.10.2020

13 октября 2020 года скоропостижно скончался Бреславский Михаил Михайлович. Ему было 65 лет. Похоронят его сегодня на кладбище Бердска. Простится с безвременно ушедшим Михаилом Михайловичем каждый, кто его знает и помнит, 15 октября с 14.00 в прощальном зале у входа на бердское кладбище.

Михаила Бреславского многие запомнят, как необыкновенно талантливого и открытого человека. Его бардовские песни трогают за душу и приносили ему славу. Михаил Михайлович был многократным лауреатом и дипломантом нескольких музыкальных фестивалей а разных регионах страны.

Кроме того, Михаил Бреславский много лет отдал работе в бердской газете «Свидетель». Именно он в свое время занимался версткой, отвечая за то, как выглядит первая полоса и другие газетные страницы.

Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Бреславского и скорбим вместе с ними. Память о прекрасном человеке навсегда останется в наших сердца.