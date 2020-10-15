Не "мэрской" оказалась попавшая в ДТП Toyota 539 в центре Бердска

Автомобили Toyota Camry любят все мэры Бердска - Потапов, Терепа и нынешний - Шестернин. Но этот автомобиль не принадлежит действующему главе Бердска.

Парализована Toyota мэрии центре Бердска из-за ДТП

Не принадлежит мэрии Бердска Toyota 539 пострадавшая в ДТП 14 октября на пересечении ул.Первомайская и Ленина Бердска. Напомним, несколько часов машины простояли на месте происшествия.

Отметим, что автомобили Toyota Camry любят все мэры Бердска - Потапов, Терепа и нынешний - Шестернин. Но этот автомобиль не принадлежит действующему главе Бердска.

Всего у мэрии Бердска шесть служебных авто: Kia Sorento 2007 года выпуска, две Toyota Camry 2006-го и 2016 года выпуска, Skoda Rapid 2016 года, Nissan Teana 2014 года и Niva Chevrolet 2017 года выпуска.

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