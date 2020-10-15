15.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Не "мэрской" оказалась попавшая в ДТП Toyota 539 в центре Бердска

10:35 15.10.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Автомобили Toyota Camry любят все мэры Бердска - Потапов, Терепа и нынешний - Шестернин. Но этот автомобиль не принадлежит действующему главе Бердска.

% name% title
Парализована Toyota мэрии центре Бердска из-за ДТП

Не принадлежит мэрии Бердска Toyota 539 пострадавшая в ДТП 14 октября на пересечении ул.Первомайская и Ленина Бердска. Напомним, несколько часов машины простояли на месте происшествия.

Отметим, что автомобили Toyota Camry любят все мэры Бердска - Потапов, Терепа и нынешний - Шестернин. Но этот автомобиль не принадлежит действующему главе Бердска.

Всего у мэрии Бердска шесть служебных авто: Kia Sorento 2007 года выпуска, две Toyota Camry 2006-го и 2016 года выпуска, Skoda Rapid 2016 года, Nissan Teana 2014 года и Niva Chevrolet 2017 года выпуска.

__________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8-953-878-90-10.

КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск — https://kurer-sreda.ru.

"Тойота" Toyota мэрии Бердска ДТП
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как думаете, чья машина?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе "мэрской" оказалась попавшая в ДТП Toyota 539 в центре Бердска
10:35 15-10-2020
Не
Как COVID-19 поражает органы человека, открыл секрет патологоанатом
10:30 15-10-2020
Как COVID-19 поражает органы человека, открыл секрет патологоанатом
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
10:28 15-10-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскСкоропостижно скончался Михаил Бреславский. 15 октября с ним простятся на кладбище Бердска
10:24 15-10-2020
Скоропостижно скончался Михаил Бреславский. 15 октября с ним простятся на кладбище Бердска
БердскЗаболели коронавирусом 17 педагогов в школах и детсадах Бердска на 15 октября. 22 класса на карантине
10:24 15-10-2020
Заболели коронавирусом 17 педагогов в школах и детсадах Бердска на 15 октября. 22 класса на карантине
Редчайшая "Голубая Луна" взойдет в октябре 2020 года: Дата полнолуния и что это значит
10:17 15-10-2020
Редчайшая
О двойном отравлении "новичком" Навального заявили в ЕС
10:15 15-10-2020
О двойном отравлении
БердскНовых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 15 октября в Бердске. Цифра устрашает
10:15 15-10-2020
Новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 15 октября в Бердске. Цифра устрашает
Из-за денег началась вторая волна COVID-19 В России. Как спастись?
10:00 15-10-2020
Из-за денег началась вторая волна COVID-19 В России. Как спастись?
Напиток против коронавируса назвали врачи
09:54 15-10-2020
Напиток против коронавируса назвали врачи