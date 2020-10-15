Перевели на дистанционное обучение школьников с 19 октября: Постановление правительства от 14 октября 2020 года

Дети будут обучаться в соответствии с утверждёнными стандартами электронного обучения и применения дистанционных технологий.

Школьников С 19 октября перевели на дистанционное обучение

Правительство Кировской области приняло Постановление № 541-П от 14 октября 2020 года, которое в новой редакции утверждает ранее принятое (основное) Постановление 25.03.2020 № 122-П «О введении ограничительных мероприятий(карантина) на территории Кировской области», изложив текст постановления в следующей редакции:

Пунктом 1.6.1 указанного Постановления установлено, что приостанавливается с 19.10.2020 по 01.11.2020 посещение "Организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимися, осваивающими образовательные программы среднего профессионального образования. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в период с 19.10.2020 по 01.11.2020 включительно осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ (далее – Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

Таким образом, школы и другие учреждения среднего образования в Кировской области с 19 октября 2020 года по 01 ноября 2020 года переводятся на дистанционное обучение.

Дети будут обучаться в соответствии с утверждёнными стандартами электронного обучения и применения дистанционных технологий.

Помимо организаций основного среднего образования приостанавливается так же деятельность следующих организаций дополнительного образования и досуговых организаций для детей:

- Организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных образовательных программ, обучающимися, не достигшими возраста 18 лет;

- Дворцов и домов культуры, домов народного творчества, танцевальных, художественных, театральных студий (школ, классов, кружков), творческих мастерских, иных центров обучения, оказывающих услуги по обучению детей и (или) взрослых, лицами, не достигшими возраста 18 лет;

- Спортивных организаций лицами, не достигшими возраста 18 лет, за исключением членов сборных команд России и Кировской области в возрасте от 14 до 18 лет.

При наличии соответствующих возможностей указанные организации так же могут оказывать дистанционную поддержку в обучении (спортивной подготовке детей).

Источник: vkirove.ru