15.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование

Перевели на дистанционное обучение школьников с 19 октября: Постановление правительства от 14 октября 2020 года

12:30 15.10.2020 Фото: pixabay.com
1 2

Дети будут обучаться в соответствии с утверждёнными стандартами электронного обучения и применения дистанционных технологий.

% name% title
Школьников С 19 октября перевели на дистанционное обучение

Правительство Кировской области приняло Постановление № 541-П от 14 октября 2020 года, которое в новой редакции утверждает ранее принятое (основное) Постановление 25.03.2020 № 122-П «О введении ограничительных мероприятий(карантина) на территории Кировской области», изложив текст постановления в следующей редакции:

Пунктом 1.6.1 указанного Постановления установлено, что приостанавливается с 19.10.2020 по 01.11.2020 посещение "Организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимися, осваивающими образовательные программы среднего профессионального образования. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в период с 19.10.2020 по 01.11.2020 включительно осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ (далее – Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

Таким образом, школы и другие учреждения среднего образования в Кировской области с 19 октября 2020 года по 01 ноября 2020 года переводятся на дистанционное обучение.

Дети будут обучаться в соответствии с утверждёнными стандартами электронного обучения и применения дистанционных технологий.

Помимо организаций основного среднего образования приостанавливается так же деятельность следующих организаций дополнительного образования и досуговых организаций для детей:
- Организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных образовательных программ, обучающимися, не достигшими возраста 18 лет;
- Дворцов и домов культуры, домов народного творчества, танцевальных, художественных, театральных студий (школ, классов, кружков), творческих мастерских, иных центров обучения, оказывающих услуги по обучению детей и (или) взрослых, лицами, не достигшими возраста 18 лет;
- Спортивных организаций лицами, не достигшими возраста 18 лет, за исключением членов сборных команд России и Кировской области в возрасте от 14 до 18 лет.

При наличии соответствующих возможностей указанные организации так же могут оказывать дистанционную поддержку в обучении (спортивной подготовке детей).

Источник: vkirove.ru

дистанционка дистанционное обучение очное обучение учебный год
Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите уйти на удаленку?

Ёла, 15 октября 2020 12:50
НВР: и зачем нам эта информация?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧитала рассказы Шукшина Валерию Золотухину поэтесса Надежда Петина из Бердска
14:15 15-10-2020
Читала рассказы Шукшина Валерию Золотухину поэтесса Надежда Петина из Бердска
Для пропаганды Трампа использовали семейное видео жителя Новосибирска
14:00 15-10-2020
Для пропаганды Трампа использовали семейное видео жителя Новосибирска
БердскЛишь 2 маски за 6 месяцев пандемии износила жительница Новосибирска. Осеменили прыщи из-за маски лица девушек в Бердске. Как носите маску вы?
13:48 15-10-2020
Лишь 2 маски за 6 месяцев пандемии износила жительница Новосибирска. Осеменили прыщи из-за маски лица девушек в Бердске. Как носите маску вы?
Ушла на больничный замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Коронавирус?
13:45 15-10-2020
Ушла на больничный замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Коронавирус?
БердскСпецвыпуск "Заплати за коммуналку из дома: инструкция для бердчан в СОVID-19" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 7 октября 2020
13:32 15-10-2020
Спецвыпуск
О чем свидетельствуют холодные ноги?
13:31 15-10-2020
О чем свидетельствуют холодные ноги?
БердскНаказал 4 нарушителей масочного режима суд Бердска. Где их поймали?
13:30 15-10-2020
Наказал 4 нарушителей масочного режима суд Бердска. Где их поймали?
БердскПриревновал к экс-возлюбленному из Бердска и задушил трансгендера Викторию Басаковскую сотрудник ППС. Палец отрезал ради проверки телефона
13:23 15-10-2020
Приревновал к экс-возлюбленному из Бердска и задушил трансгендера Викторию Басаковскую сотрудник ППС. Палец отрезал ради проверки телефона
Готовиться к войне призвал морских пехотинцев Си Цзиньпин
13:15 15-10-2020
Готовиться к войне призвал морских пехотинцев Си Цзиньпин
БердскШтормовое предупреждение: Шквалистый ветер накроет 15 октября 2020 Бердск
13:11 15-10-2020
Штормовое предупреждение: Шквалистый ветер накроет 15 октября 2020 Бердск