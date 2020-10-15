Лишь 2 маски за 6 месяцев пандемии износила жительница Новосибирска. Осеменили прыщи из-за маски лица девушек в Бердске. Как носите маску вы?

"Маски я стираю каждый день. Хочу снизить на своём примере количество выброшенных масок. Ещё я собираю их на улице и выбрасываю. Мой дом от работы находится в 5 минутах ходьбы. За это время я поднимаю с дороги минимум 10 масок", - рассказала сибирячка.

Большинство девушек предпочитают носить одноразовые маски

Ещё на месяц в Новосибирской области продлили масочный режим, который был введён 27 апреля из пандемии коронавирусной инфекции.

Сейчас набирает обороты молодежный мэм: «Новый страшный вирус вылезет из масок людей, которые носят их не меняя весь карантин». Многие интернет-пользователи уверены, что это не шутка, а жестокая правда жизни.

«Курьер. Среда. Бердск» спросил бердчан и жителей Новосибирска о том, какие маски они носят, как часто их меняют и как за ними ухаживают.

Соня из Новосибирска начала носить маску с начала самоизоляции. У девушки самая обычная медицинская за 15 рублей. Раз в месяц она её меняет.

- Носить медицинскую маску мне неудобно, вокруг рта появились высыпания, которые не могу никак вылечить, я предпочитаю самую обычную маску, так как она дешевле,- откровенно признаётся инспектор по исполнению административного законодательства Софья.

Берданка Людмила носит 2 одноразовые маски в день. Девушка считает, что в многоразовых труднее дышать, потому что они плотнее. Люда работает продавцом в парфюмерном магазине. График с 10 до 21:30, ей приходится находится в маске весь рабочий день.

-У меня появились на подбородке подкожные прыщи. Их не видно, но чувствую хорошо. На работе у нас форма, я хочу носить многоразовую красивую черную маску, но в ней ситуация с лицом может стать ещё хуже, - поделилась девушка Людмила.

Студентка Елена рассказала, что за всю пандемию у неё было две маски.

- Первую одноразовую я, можно сказать, заработала кровью и потом в страшенной очереди в аптеке. Это было в начале апреля. Вторую маску в июле месяце мне подарила близкая подруга. Это самая лучшая маска на земле. Она многоразовая, розовая и с котятками, я просто её обожаю, - с восхищением рассказывает студентка.

Лена поделилась интересной истории, связанной с её любимой маской.

-Однажды я её забыла у подруги за городом, а она живет в 80 километров от Новосибирска. Мне пришлось купить новую, так скажем, изменить своей родной масочке. Но, конечно, я вернулась за маской с котятками, не могу её так предать.

Учительница русского и литературы Ирина носит одноразовые медицинские маски.

- Маску меняю каждые три часа. Честно, не могу сказать, сколько у меня масок, вроде больше 20 штук. Хоть они одноразовые, я их стираю каждый день. Делаю это, во-первых, из-за экономии средств. Во-вторых, хочу снизить на своём примере количество выброшенных масок. Иногда, идя в школу, я поднимаю маски, которые кто-то не донёс до урны. Мой дом от работы находится в 5 минутах ходьбы. За это время я поднимаю с дороги минимум 10 масок, - рассказала Ирина.

Стоит отметить, что все опрошенные собираются продолжать носить маски даже после отмены ограничительных мер по коронавирусу.

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