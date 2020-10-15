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Приревновал к экс-возлюбленному из Бердска и задушил трансгендера Викторию Басаковскую сотрудник ППС. Палец отрезал ради проверки телефона

13:23 15.10.2020, Яна Паукштис Фото: Соцсети
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Подругу Виктории насторожили сообщения с ошибками, которые, с помощью ее отрезанного пальца отправлял Денис, где она ругала бывшего возлюбленного Максима и восхваляла Дениса. Заявив о пропаже Вики, Денис даже нашёл адрес Максима, к которому Виктория якобы уехала из Бурмистрово.

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Девушка-трансгендер не дала документы на смену пола формально была Николаем Басаковским. Виктория (как она себя называла) и ее возлюбленный расстались весной, но поддерживали отношения. 5 октября Денис, теперь уже бывший сотрудник ППС Железнодорожного района, позвал девушку на вечеринку, в село Бурмистрово. Сам же сообщил о пропаже свой любимой и сам активно участвовал в ее поиске. С помощью ее отрезанного пальца он написал в ее телефоне:

- Уже около двух месяцев мне снятся сны с Максимом (прежнем возлюбленным Виктории, по информации некоторых СМИ жителя Бердска) и о том, что он хочет избавиться от меня. Я так больше не могу, хотя делаю вид, что все хорошо.

Подругу Виктории Алину (имя изменено) насторожили сообщения с ошибками, которые, с помощью ее отрезанного пальца отправлял Денис, где она ругала бывшего возлюбленного Максима и восхваляла Дениса. Заявив о пропаже Вики, Денис даже нашёл адрес Максима, к которому Виктория якобы уехала из Бурмистрово. По некоторым данным. Максим живет в Бердске.

Сама Алина призналась, что, еще до начала допроса Денис пытался выманить ее на прогулку, и чем это могло закончится, даже страшно предположить.

14 октября новосибирский суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.

Сейчас страница Дениса в социальных сетях заблокирована, однако в комментариях пользователи не скрывают своих эмоций: от осуждения убийцы по максимальному сроку, до сарказма о том, что в правоохранительные органы сейчас могут попасть люди с далеко не идеальными моральными и психологическими качествами.

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