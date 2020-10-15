Шесть новых жертв: Умерли мужчины и женщины с COVID-19 за сутки на 15 октября в Новосибирской области

В отделениях реанимации находится 121 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Еще 96 пациентов с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 15 октября в регионе выявлено 14 566 случаев COVID-19 (+127 за сутки), в том числе у 914 детей. 12 797 пациентов выздоровели (+96 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчины, им было 62 года и 74 года, и женщины в возрасте 66 лет, 68 лет, 74 года и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 513 человек.

В отделениях реанимации находится 121 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Госпитализирован 41 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 983.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 952 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 604 482 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 418 жителей региона, 48 636 человек сняты с меднаблюдения.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу