Точный гороскоп на пятницу 16 октября для всех знаков зодиака

В 29 лунный день ряду знаков Зодиака грозит негатив

В пятницу, 16 октября и 29 лунный день, неожиданности светят знакам Зодиака Водолей и Скорпион. Скорпионам гороскоп на 16 октября 2020 года сулит неприятную неожиданность.

Водолеям завтра спрогнозирован неожиданный поворот личной жизни, говорится на Главреде.

В астропрогнозе отмечается, что пятница может привнести негатив и в жизнь Тельцов – их предупредили об угрозе порчи отношений.

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Лев

Постарайтесь не перезагружать себя и не рисковать. Рискованные дела могут закончиться "ударом" по кошельку.

Стрелец

В работе можно ошибиться из-за эмоционального "напряга". Двигайтесь вперед и старайтесь не замечать преграды.

Овен

Деньги могут покинуть кошелек из-за возврата долгов, ремонта и покупки. В пятницу вам нельзя рисковать.

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Избегайте скопления людей и темноты. Возможно, испортятся отношения с коллегами или руководством. Игнорируйте преграды, которые возникают на вашем пути.

Козерог

Готовьтесь к тому, что жизненная тропа резко изменит направление. Забудьте о риске.

Дева

День не подходит для походов в гости. Берегите свое тело – полученные в этот день повреждения будут долго заживать.

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Весы



Возможно, из-за партнеров придется заниматься незнакомым делом. Не бойтесь выкладываться – труд не будет напрасным.

Водолей

Личная жизнь может неожиданно измениться. Усилятся иммунитет, аура, обаяние и станет больше жизненных сил.

Близнецы

Не опирайтесь на чужие мнения, доверяйте внутреннему голосу. Из-за эмоционального "напряга" в работе возможны проколы.

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Рыбы

Вы можете сами устроить себе проблемы в отношениях с начальством и коллегами. Не бойтесь идти на уступки.

Скорпион

Будьте готовы, может неожиданно произойти что-то неприятное. Чтобы улучшить финансовое положение – соглашайтесь на новые подходящие предложения, которые вам поступят.

Рак

Противопоказано накалять отношения с начальством – признавайте свои проколы. Посвятите вечер близким людям.