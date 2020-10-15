Точный гороскоп на пятницу 16 октября для всех знаков зодиака

В пятницу, 16 октября и 29 лунный день, неожиданности светят знакам Зодиака Водолей и Скорпион. Скорпионам гороскоп на 16 октября 2020 года сулит неприятную неожиданность.
Водолеям завтра спрогнозирован неожиданный поворот личной жизни, говорится на Главреде.
В астропрогнозе отмечается, что пятница может привнести негатив и в жизнь Тельцов – их предупредили об угрозе порчи отношений.
Какой астропрогноз для представителей огненной стихии составлен на 29 лунный день
Лев
Постарайтесь не перезагружать себя и не рисковать. Рискованные дела могут закончиться "ударом" по кошельку.
Стрелец
В работе можно ошибиться из-за эмоционального "напряга". Двигайтесь вперед и старайтесь не замечать преграды.
Овен
Деньги могут покинуть кошелек из-за возврата долгов, ремонта и покупки. В пятницу вам нельзя рисковать.
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Избегайте скопления людей и темноты. Возможно, испортятся отношения с коллегами или руководством. Игнорируйте преграды, которые возникают на вашем пути.
Козерог
Готовьтесь к тому, что жизненная тропа резко изменит направление. Забудьте о риске.
Дева
День не подходит для походов в гости. Берегите свое тело – полученные в этот день повреждения будут долго заживать.
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Весы
Водолей
Личная жизнь может неожиданно измениться. Усилятся иммунитет, аура, обаяние и станет больше жизненных сил.
Близнецы
Не опирайтесь на чужие мнения, доверяйте внутреннему голосу. Из-за эмоционального "напряга" в работе возможны проколы.
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Рыбы
Вы можете сами устроить себе проблемы в отношениях с начальством и коллегами. Не бойтесь идти на уступки.
Скорпион
Будьте готовы, может неожиданно произойти что-то неприятное. Чтобы улучшить финансовое положение – соглашайтесь на новые подходящие предложения, которые вам поступят.
Рак
Противопоказано накалять отношения с начальством – признавайте свои проколы. Посвятите вечер близким людям.