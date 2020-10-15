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День босса 16 октября 2020 года: История праздника и идеи для подарка шефу

15:21 15.10.2020 Фото: glavred.info
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В День босса поздравления принято дарить всем руководителям – от начальников отделов до CEO и членов правления.

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Праздник День босса, или как еще говорят День шефа, пришел из США и стал довольно популярен в последнее время

День босса – праздник родом из Америки. Еще говорят – День шефа или День руководителя, кому как больше нравится.

Причем придумала его не какая-нибудь важная организация, профсоюзы или ассоциации – а простая американка Патриция Бэйз Хароски. Но ее идея дарить поздравления с Днем босса каждый год в определенный день пришлась по душе всем штатам. А потом прижилась и в других странах, сообщает Главред.

Отмечается День босса всегда в одну и ту же дату – 16 октября. Так что День шефа 2020 Россия отмечает в пятницу (что само по себе праздник во многих офисах).

День босса – традиции
В День босса поздравления принято дарить всем руководителям – от начальников отделов до CEO и членов правления. Кто-то дарит поздравления с Днем босса своими словами, а кто-то скидывается на красивые открытки с Днем шефа. Никто не откажется в этот день получить праздничный презент в виде коробки конфет или корзины с сезонными фруктами, каждый начальник обрадуется даже минимальному вниманию и поздравлению.

На Западе по такому случаю часто на один день отменяют официальный дресс-код и ослабляют строгие правила поведения. То есть можно надеть на работу не просто пятничные джинсы и удобную кофту, а забавный костюм, чтобы устроить шефу сюрприз. Хотя прикольные стихи на День директора в нашей стране всё же более популярны.

День босса в 2020 история праздник традиции что подарить шефу Патриция Бэйз Хароски
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