Ушла на больничный замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Коронавирус?

А сам министр продолжает работать.

На больничный ушла заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова

На больничный ушла заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Эту информацию подтвердили в министерстве.

— Елена Анатольевна Аксенова действительно находится на больничном. Диагноз пациента согласно действующему законодательству — врачебная тайна, — сообщили в пресс-службе министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В министерстве также отметили, что министр здравоохранения региона Константин Хальзов находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности.