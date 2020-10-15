Забрать 2-летнего сына у спрятавшего его врача ЦГБ Романа Краморова разрешил матери суд Бердска. Это победа рыдающей и обессиленной Анжелики Лозученко?

До вступления решения в законную силу отец, вероятно, подаст апелляцию. Мама полагает, что своего мальчика она не увидит еще месяца полтора. Хотя суд определил время встреч с папой, в том числе с ночевкой.

Судебное заседание по определению места проживания мальчика длилось 2 часа

Утром 15 октября Анжелика Лозученко забрала решение Бердского городского суда о том, с кем должен проживать ее 2-летний сын, которого более двух недель назад не вернул с прогулки отец мальчика — врач ЦГБ Бердска Роман Краморов. Накануне, 14 октября, судья Сергей Мельчинский постановил: ребенок должен жить с матерью, которая обязана разрешать ему видеться с отцом в определенное время. Исковое заявление подавала Анжелика.

Напомним, что это судебное решение промежуточное, принятое для обеспечительных мер общения сына с родителями до основного суда по установлению места проживания ребенка. Этот суд назначат после того, как будут готовы результаты экспертиз, назначенных судьей. Анжелика полагает, что, скорее всего, этот процесс начнется уже в 2021 году.

С одной стороны, вчерашний суд можно считать победой матери, хотя решение вступает в законную силу по прошествии 15 дней. С другой — Краморов, по ее словам, заявил в четверг, что намерен подавать апелляцию в вышестоящую инстанцию. А это может оттянуть момент переезда сына к матери еще на месяц-полтора.

"Я очень скучаю"

Рассказывая «Курьер. Среда. Бердск», как прошел суд, Анжелика плачет, ее голос дрожит, чувствуется, что она устала и эмоционально вымотана.

- Я очень скучаю. Я не могу жить без своего мальчика. Постоянно мысленно представляю, что он со мной, как глажу его и обнимаю. Мы живем в одном городе, а я даже приблизиться к нему не могу, - рыдает молодая мама.

Роман Краморов пришел на вчерашний суд с новым адвокатом. Анжелика Лозученко была одна, посчитав, что ее материнство и любовь к сыну не требует каких-то дополнительных объяснений.

- Я рассказала суду, что отец злоупотребляет своими правами и не дает мне видеться с ребенком, попросту издеваясь надо мной. Предоставила документы о неоднократном обращении в полицию. Я не понимаю, кто будет находиться с ребенком, когда у папы закончится больничный, а у бабушки — отпуск. Роман Юрьевич аргументировал свою позицию тем, что опасается за свою жизнь, если откроет мне дверь (двухметровый взрослый мужчина) и за состояние ребенка, - поведала Анжелика.

Сторона ответчика попросила пригласить в суд свидетеля — сотрудницу ПДН полиции, которую Краморов вызывал во время ссоры, настаивая на том, что мать была выпившей. Но, во-первых, Анжелика называет это ложью, во-вторых, никаких доказательств этому нет. При этом мать рассказала, что у нее есть фото- и видеофакты того, что происходило в реальности. Она полагает: отец ее сына намеренно провоцировал конфликты и вызывал полицию, чтобы «поскорее от нее избавиться».

- Последние полгода после того, как мы поругались, Краморов постоянно повторял фразу: «Быстрее бы ребенку исполнилось 3 года и ты отсюда ушла бы», - вспоминает Анжелика.

Отвечая в суде, Анжелика не могла сдержать слез. Ее оппонент, по словам Анжелики, был спокоен, «хладнокровно проговаривал заученный текст».



- Он заявил, что не дает мне сына, потому что я якобы представляют угрозу для ребенка. Что я оклеветала его мать — Наталью Алексеевну Краморову, заслуженного учителя России, женщину года. Что у ребенка появилась аллергия из-за собаки, которая живет у меня. Однако, как показали, анализы, у сына нет аллергии ни на пыль, ни на плесень, ни на продукты, ни на шерсть животных. У него появились сопли во время адаптации к детсаду. Но они брали для анализов кровь из вены, скорее всего. Я боюсь представить, как с ним проводили такую манипуляцию без матери! - отметила Анжелика.

По ее словам, Роман Юрьевич путался в показаниях относительно времени заболевания и выздоровления сына, о датах встречи с сыном (якобы мать не давала с ним видеться). Судья обратил внимание на то, что справку на ребенка врач выписал задним числом. А представитель органов опеки попросила привести примеры, когда мать грубо относилась к ребенку, кричала, била его. Ответчик это не подтвердил.

- Адвокат Краморова заявила: мать пришла в квартиру, абсолютно не обращая внимания на своего ребенка, выражая к нему безразличие. Но это слова Натальи Алексеевны! У меня есть видео, где сын бежит ко мне со всех ног, как он от меня не отходил, звал играть, - подчеркнула Анжелика.

По месту жительства матери...

Перед тем, как суд удалился в совещательную комнату, свое заключение озвучили органы опеки. В документах сказано: «В соответствии со статьями Семейного кодекса возможно определить место жительства ребенка по месту жительства матери, установив пребывание ребенка с ночлегом по месту жительства отца в период выходных дней, а также видеться в будни».

Аналогичное решение принял суд: мальчик должен жить с матерью, но может видеться с отцом чередуя выходные дни (либо первые и третьи, либо вторые и четвертые) месяца и каждый день в будни. Решение вступит в законную силу через 15 суток. Но ждать не обязательно, отец может отдать сына матери хоть сейчас. Но Роман Юрьевич сказал, что мальчика не вернет, рассказала Анжелика:

- Он заявил, что подает апелляцию, которая будет длиться полтора месяца, потому что считает, что есть недоказанные факту, которые не учла опека. Чтобы разлука длилась дольше, он сказал, что с апелляционной жалобой обратится через 14 дней. Безусловно, сына там любят, он окружен заботой. Но я лишена возможности быть рядом со своим маленьким ребенком! Конечно, у мальчика должны быть и отец, и бабушка, но в первую очередь — мама! Я уже все глаза проплакала. Конечно, я буду и дальше стараться увидеть ребенка. Никаких намерений выкрасть сына и скрыться у меня нет. Это палка о двух концах, которая спровоцирует Краморовых и может нанести психологическую травму сыну.

Напомним, что 29 сентября Роман Краморов, отец ребенка и врач бердской ЦГБ, не вернул сына с прогулки. Он забрал его к себе домой. И с тех пор маленький Илья живет с ним и с бабушкой Натальей Краморовой. Она, директор школы №8 Бердска взяла отпуск. Анжелика несколько дней ночевала в подъезде их дома, караулила в больницах, куда мальчика должны были привести на прием в связи с простудой, умоляла вернуть сына. Но пока ей это не удалось.

Анжелика Лозученко, фельдшер скорой помощи бердской ЦГБ, находится в декретном отпуске. У нее есть квартира. Она любит своего сына и способна дать ему хороший уход и правильное воспитание.

Матери разрешают поговорить с маленьким сыном 1 минуту утром, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Днем, по ее словам, Роман Юрьевич трубку не берет, потому что, скорее всего, работает. Вечером «после 150 звонков и 500 смс с мольбой дать поговорить с ребенком», Анжелика получает в ответ претензию, дескать, «ты же знаешь, что мы в это время купаемся». Разговоров между родителями не происходит — отец не идет на контакт, сообщила молодая мама, чье сердце разрывается от разлуки с самым дорогим ей человеком.

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