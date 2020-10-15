Тайно готовится к ядерной войне Германия, заявил Bild

Учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн — Вестфалия с участие немецких ВВС и их союзников по НАТО.

Bild: Германия тайно готовится к ядерной войне

В Германии прошли тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружие, пишет Bild.

По информации издания, учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн — Вестфалия с участие немецких ВВС и их союзников по НАТО. В маневрах были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, главная цель учений, как утверждается в материале, – отработка обороны Германии с использованием атомных бомб.

Также в статье высказывается мнение, что сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние три десятилетия. Основная причина этого, по мнению авторов материала, – выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.