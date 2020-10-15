Хочу надзора: как похудеть в бердске, если много ешь и у тебя нет друзей

"Есть вариант попасть в марафон, там будет чуткий контроль за нами и небольшая оплата. Боюсь из-за своей лени всё испорчу". Переживает девушка с лишним весом.

Многие уверены, правильное питание уменьшает лишний вес

Вопросом похудения озадачилась жительница города во вторник, 13 октября. Своими переживаниями девушка поделилась в социальной сети « Вконтакте» в группе « Подслушано Бердск». Своё общение к участникам группы она аргументировала тем, что у неё нет друзей.

-Хочу спросить вашего совета. Из-за проблем со здоровьем набрала лишний вес и сейчас тяжеловато его сбросить самой, без надзора. Есть вариант попасть в марафон, там будет чуткий контроль за нами и небольшая оплата. Боюсь, из-за своей лени всё испорчу. Как вы думаете, стоит ли мне идти на этот марафон или всё же лучше самой стараться худеть ? - спрашивает бердчанка.

В комментариях неравнодушные люди дали совет, как справиться с непростой проблемой.

-Я однажды участвовала в марафоне «Прайм Тайм», и это был интересный опыт. Марафон - хорошая мотивация. Видела, как многие не выдерживали, скандалили, требовали вернуть деньги... Жалкое и неприятное зрелище. Говорит лишь о слабости. Для меня марафон стал хорошим мотиватором. А при победе - призы, как приятный бонус и + к самооценке. Мне понравилось, очень. И я бы не задумываясь прошла ещё не один такой марафон), - поделилась опытом Надежда.

Другие комментаторы не понимают, с чего девушка взяла, что лишний вес является проблемой питания.

-Знаю много худышек, которые едят как слон, и ни грамма лишнего, и наоборот, очень полных и мало кушающих. Может быть, гормональный сбой, малая физактивность, нарушение обмена веществ и прочее. Если бы все было так просто, и зависело только от объема еды, - пишет Наталья.

Что делать бердчанке с весом, но без друзей?

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