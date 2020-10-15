Штормовое предупреждение: Шквалистый ветер накроет 15 октября 2020 Бердск

Воздушные массы принесут в Новосибирскую область потепление и дождь. В течение дня возможны дожди.

Воздушные массы принесут в Новосибирскую область потепление и дождь

Региональное управление МЧС предупредило жителей Новосибирской области о шквалистом ветре.

«По данным ГМЦ: днём 15 октября по области ожидаются местами порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб – 112», – говорится в распространённом сообщении МЧС.

Воздушные массы принесут в Новосибирскую область потепление и дождь. Сразу несколько метеорологических сервисов обещают сибирякам, что воздух в четверг, 15 октября, прогреется до 11-13 градусов выше нулевой отметки. В течение дня возможны дожди.