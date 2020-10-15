15.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

В чем встречать новый 2021 год? Какие цвета в одежде любит бык?

21:45 15.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Год Быка — время очень больших, а главное, резких изменений. Энергетика этого животного-талисмана очень мощная, необузданная.

% name% title
Цвет влияет на чакры человека, а также может быть мощным талисманом

2021 год, согласно Восточному календарю, будет годом Металлического Быка. Восточная культура уделяет особое внимание цвету одежды, поэтому очень важно встретить новый 2021 год в наряде правильного оттенка.

Цвет влияет на чакры человека, а также может быть мощным талисманом. В восточной культуре цвету уделяют большое внимание. Считается, что неправильным выбором одежды на новогодний праздник можно отпугнуть удачу.

Кто покровитель 2021 года

Год Быка — время очень больших, а главное, резких изменений. Энергетика этого животного-талисмана очень мощная, необузданная. Эксперты считают, что для правильной встречи 2021 года нужны спокойные и приглушенные цвета. В противном случае можно разозлить Быка, навлечь на себя проблемы и беды.

В целом в этом году нужно действовать осторожно. Хорошо, что год пройдет под управлением стихии Металла, которая добавляет рассудительности и сдерживает порывы Быка. Это очень удачное сочетание, поэтому во многом ваши успехи и удача в начале и в течение 2021 года будут зависеть не только от того, в каком цвете вы встретите новый год, но и от того, как вы будете себя вести в целом.

Какие цвета наиболее удачные
Новый год лучше встретить в белом, сером или серебристом цвете. Эти три цвета символизируют стихию Металла. Белый цвет подойдет больше тем, кто планирует шумное веселье с большим количеством близких людей рядом. Если вы планируете провести новогоднюю ночь в спокойствии и уединении или так же, как обычный рядовой день, то лучше надеть серую одежду. Серебряные украшения и серебристая одежда — выбор тех, кто захочет произвести на окружающих сильное впечатление. Можно надевать такую одежду на корпоративы.

Черный цвет тоже будет хорошим выбором. Это идеальный цвет для встречи нового 2021 года для людей, которые закончат 2020 год на неприятной ноте или в окружении проблем. Черный цвет поможет очистить ауру от неприятных воспоминаний и войти в новый год свободными и воодушевленными.

Зеленый или желтый цвет. Бык потребует много затрат энергии и сил, так что встретить новый год в зеленом цвете будет очень кстати. Необходимо надеть что-то зеленое всем, кто хочет обрести уверенность в себе и наполнить тело силой созидательной энергии. Отличной альтернативой зеленому будет желтый оттенок. Он поможет тем, кто закончил год в плохом настроении. Желтый цвет улучшает эмоциональный фон.

Все перечисленные цвета можно комбинировать в удобной для вас форме. Дополнить образ можно будет украшениями из серебра, платины, мельхиора. Полезными камнями-талисманами на новогоднюю ночь и последующие пару дней будут лунный камень, аквамарин, аметист, яшма, гематит, обсидиан, опал, белый кварц.

Ознакомьтесь с тем, каким будет 2021 год по Восточному календарю, чтобы понять, что он сулит и как можно за этот период преуспеть в самых разных сферах жизни. Пусть удача будет с вами.

Источник: dailyhoro.ru

2021 год быка наряд новый год одежда цвета
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы любите яркие цвета или приглушенные и универсальные?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Захлестнул COVID-19: Резервные 300 коек для ковид-пациентов готовы развернуть в Новсибирской области
22:40 15-10-2020
Захлестнул COVID-19: Резервные 300 коек для ковид-пациентов готовы развернуть в Новсибирской области
БердскРабота в Бердске: администратора в SPA на зарплату 40 000 рублей
22:06 15-10-2020
Работа в Бердске: администратора в SPA на зарплату 40 000 рублей
Путин подтвердил: обостряется проблема с безработицей по всей стране
21:56 15-10-2020
Путин подтвердил: обостряется проблема с безработицей по всей стране
Как стать любимчиком фортуны в особенное новолуние 16 октября 2020 года: 3 обряда на деньги
21:56 15-10-2020
Как стать любимчиком фортуны в особенное новолуние 16 октября 2020 года: 3 обряда на деньги
Сняли видео, как лежат с трупом пациенты инфекционки в палате с забитыми окнами при +20 на улице
21:46 15-10-2020
Сняли видео, как лежат с трупом пациенты инфекционки в палате с забитыми окнами при +20 на улице
В чем встречать новый 2021 год? Какие цвета в одежде любит бык?
21:45 15-10-2020
В чем встречать новый 2021 год? Какие цвета в одежде любит бык?
Чем озадачит Зеленский украинцев на всеобщем опросе во время местных выборов?
21:31 15-10-2020
Чем озадачит Зеленский украинцев на всеобщем опросе во время местных выборов?
СМИ: Задержали за махинации с землей главу Толмачевского сельсовета в Новосибирской обалсти 1
21:11 15-10-2020
СМИ: Задержали за махинации с землей главу Толмачевского сельсовета в Новосибирской обалсти
Это увеличивает в 9 раз риск умереть от COVID-19. У вас оно есть?
20:47 15-10-2020
Это увеличивает в 9 раз риск умереть от COVID-19. У вас оно есть?
Мертвым нашли жаловавшегося на истощение профессора
20:26 15-10-2020
Мертвым нашли жаловавшегося на истощение профессора