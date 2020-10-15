Как стать любимчиком фортуны в особенное новолуние 16 октября 2020 года: 3 обряда на деньги

В Новолуние проще всего освободиться от заблокированных денежных каналов, причем использовать энергетику ночного светила лучше на улице.

Эзотерики раскрыли три обряда на раскрытие денежных каналов

25 января мы сможем наблюдать в ночном небе молодой месяц. В этот период благодаря обрядам каждый человек может раскрыть денежные каналы и стать любимчиком фортуны.

Новолуние — время перемен. В этот день появляется возможность оставить прошлое за спиной и избавиться от всего, что мешает развитию. Эксперты рекомендуют познакомиться с интересными обрядами, которые помогут стать успешнее и попрощаться с финансовыми трудностями. Кроме того, Новолуние — отличное время для обновления энергетики и поиска путей для развития.

Открытие денежного канала на Новую Луну

Убрать все препятствия на пути к финансовому благополучию можно с помощью огня. Обряд совершают после заката, зажигая зеленую свечу. Дополнительные источники света выключают, садятся в удобное положение и всматриваются в пламя. После того как лишние мысли отойдут на второй план, нужно сосредоточиться на внутренних ощущениях, мысленно перенести пламя свечи внутрь тела и заставить его разлиться теплом, которое струится по венам и раскрывает заблокированные каналы.

Ощущение тепла внутри подскажет, что обряд выполняется правильно. После этого нужно произнести:

"Новая Луна обновляется, светом звезд умывается. Моя жизнь вместе с Луной меняется. Как Луна прибывать начнет, так и деньги у меня появятся да в кошельке останутся".

Свечу оставляют погореть какое-то время, положив рядом с ней горсть монет. После обряда монетки убирают в укромные места, а также кладут в карманы и кошелек, чтобы привлекать деньги.

Обряд на деньги

В Новолуние проще всего освободиться от заблокированных денежных каналов, причем использовать энергетику ночного светила лучше на улице. Для этого нужно выйти из дома, поднять руки к небу и произнести:

"Освобождения ищу, к процветанию стремлюсь. Луна Новая счастье подарит, один на один с проблемой не оставит. Как Луна в рост пойдет, так и финансовое благополучие придет".

На улице оставляют несколько монет в укромном месте на откуп, чтобы добиться привлечения финансов в жизнь.

Обряд на раскрытие финансового канала

Денежная удача улыбнется, если в день Новолуния попрощаться с проблемами. Для этого на листке бумаги пишут все, что мешает личному благополучию, а затем сжигают написанное и пускают по ветру. Затем на монету наговаривают:

"Денежный канал открываю, неудач в финансовом плане больше не знаю".

Монетку носят с собой, чтобы денежные потоки не проходили мимо.

Привлечь в жизнь финансовое благополучие получится, если оставить за спиной привычки, ведущие к бедности. Работа над собой поможет стать успешнее и не пугаться, встречаясь с временными препятствиями.

Источник: irkutskmedia.ru