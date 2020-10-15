Как стать любимчиком фортуны в особенное новолуние 16 октября 2020 года: 3 обряда на деньги

25 января мы сможем наблюдать в ночном небе молодой месяц. В этот период благодаря обрядам каждый человек может раскрыть денежные каналы и стать любимчиком фортуны.
Новолуние — время перемен. В этот день появляется возможность оставить прошлое за спиной и избавиться от всего, что мешает развитию. Эксперты рекомендуют познакомиться с интересными обрядами, которые помогут стать успешнее и попрощаться с финансовыми трудностями. Кроме того, Новолуние — отличное время для обновления энергетики и поиска путей для развития.
Открытие денежного канала на Новую Луну
Убрать все препятствия на пути к финансовому благополучию можно с помощью огня. Обряд совершают после заката, зажигая зеленую свечу. Дополнительные источники света выключают, садятся в удобное положение и всматриваются в пламя. После того как лишние мысли отойдут на второй план, нужно сосредоточиться на внутренних ощущениях, мысленно перенести пламя свечи внутрь тела и заставить его разлиться теплом, которое струится по венам и раскрывает заблокированные каналы.
Ощущение тепла внутри подскажет, что обряд выполняется правильно. После этого нужно произнести:
"Новая Луна обновляется, светом звезд умывается. Моя жизнь вместе с Луной меняется. Как Луна прибывать начнет, так и деньги у меня появятся да в кошельке останутся".
Свечу оставляют погореть какое-то время, положив рядом с ней горсть монет. После обряда монетки убирают в укромные места, а также кладут в карманы и кошелек, чтобы привлекать деньги.
Обряд на деньги
В Новолуние проще всего освободиться от заблокированных денежных каналов, причем использовать энергетику ночного светила лучше на улице. Для этого нужно выйти из дома, поднять руки к небу и произнести:
"Освобождения ищу, к процветанию стремлюсь. Луна Новая счастье подарит, один на один с проблемой не оставит. Как Луна в рост пойдет, так и финансовое благополучие придет".
На улице оставляют несколько монет в укромном месте на откуп, чтобы добиться привлечения финансов в жизнь.
Обряд на раскрытие финансового канала
Денежная удача улыбнется, если в день Новолуния попрощаться с проблемами. Для этого на листке бумаги пишут все, что мешает личному благополучию, а затем сжигают написанное и пускают по ветру. Затем на монету наговаривают:
"Денежный канал открываю, неудач в финансовом плане больше не знаю".
Монетку носят с собой, чтобы денежные потоки не проходили мимо.
Привлечь в жизнь финансовое благополучие получится, если оставить за спиной привычки, ведущие к бедности. Работа над собой поможет стать успешнее и не пугаться, встречаясь с временными препятствиями.
Источник: irkutskmedia.ru