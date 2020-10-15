Тещу рэпера расчлененного Энди Картрайта задержали по подозрению в пособничестве его убийству

Тещу рэпера Картрайта задержали по подозрению в пособничестве его убийству

Теща рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено летом в Санкт-Петербурге, задержана по подозрению в пособничестве его убийству. Об этом сообщил ТАСС адвокат обвиняемой в данном преступлении вдовы рэпера Марины Кохал Юрий Авдеев.

"Пока подозреваемая. [Задержана] по подозрению в пособничестве в убийстве", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о процессуальном статусе Елены Кохал.

В среду Авдеев сообщил, что в отдел СК увезли мать Марины Кохал Елену, а в квартире Энди Картрайта провели обыск. Адвокат ранее отмечал, что не знает, какой у нее процессуальный статус - задержана она или нет. Также он сообщил, что ребенок, который жил с тещей после задержания Марины Кохал, был отправлен в больницу. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной данную информацию подтвердили.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу в среду сообщили, что считают, что убийство рэпера было заранее спланировано его супругой. Для этого, по данным следствия, она в аптеке специально приобрела медпрепарат. Мать супруги Елена Кохал, по данным СК, в момент преступления также находилась в квартире, где были обнаружены фрагменты тела рэпера.

Расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвинение по делу было предъявлено супруге рэпера Марине Кохал, свою вину она не признала, суд после задержания заключил ее в СИЗО. В сентябре ей продлили срок содержания в СИЗО до 30 октября. В суде по продлению меры пресечения была оглашена информация о том, что причина смерти рэпера пока не установлена.

Источник: ТАСС