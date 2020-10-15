Хватит ли кислорода космонавтам на МКС из-за сбоя в системе

Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода

В российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Российский космонавт сообщил об этом специалисту подмосковного центра управления полетами. Речь идет о системе "Электрон-ВМ", установленной в модуле "Звезда".

Перебои случаются, на этот случай на станции есть запасы кислорода.



В американском сегменте МКС находится свой кислородный комплекс.Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

Источник: РИА Новости