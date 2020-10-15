Какие иномарки любят покупать на вторичном авторынке жители Бердска и Новосибирской области

В III квартале наиболее продаваемыми на вторичном авторынке в регионе стали автомобили японских брендов: на их долю пришлось 51% продаж. На втором месте по востребованности в регионе – подержанные отечественные автомобили, а на третьем – немецкие бренды.

Эксперты выяснили, какие иномарки наиболее популярны в Новосибирской области

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах на вторичном авторынке в III квартале и выяснили, автомобили каких стран-производителей наиболее популярны в Новосибирской области. В III квартале наиболее продаваемыми на вторичном авторынке в регионе стали автомобили японских брендов: на их долю пришлось 51% продаж. На втором месте по востребованности в регионе – подержанные отечественные автомобили, а на третьем – немецкие бренды.

По России в целом в III квартале наиболее продаваемыми на вторичном авторынке, как и ранее, оставались автомобили российских производителей. На долю отечественных брендов пришлось 30% продаж по стране. На втором месте по востребованности в масштабах страны оказались японские автомобили, а на третьем – немецкие.

Доля продаж японских автомобилей от общего числа реализованных на вторичном авторынке в России за III квартал 2020 года составила чуть более 19%, а доля продаж немецких автомобилей по стране – 14,5%.

От Японии до США: топ-5 стран-производителей иномарок, популярных на вторичном авторынке в Новосибирской области

Японские автомобили занимают первое место в рейтинге востребованности на вторичном рынке в Новосибирской области среди иномарок. Средняя цена подержанных японских автомобилей в III квартале 2020 года составила в регионе 350 000 рублей, доля продаж японских брендов на вторичном авторынке региона превышает 51%.

Второе место по востребованности среди иномарок занимают автомобили отечественных брендов со средней ценой 80 000 рублей и долей в продажах 21%.

Третье место в рейтинге досталось автомобилям немецких брендов, средняя цена которых в III квартале 2020 года составила 550 000 рублей – на 10% больше, чем год назад.

Автомобили корейских брендов со средней ценой 550 000 рублей в III квартале заняли четвертую строчку рейтинга популярности среди иномарок в Новосибирской области, на их долю пришлось 8% от всех продаж на вторичном рынке. Пятая позиция досталась автомобилям американских брендов, средняя цена которых в III квартале составила 330 000 рублей, а доля в продажах – 5%.

Топ стран-производителей иномарок на вторичном авторынке, III квартал 2020 г., Новосибирская область

Страна-производитель Доля в продажах Средняя цена, руб. Изменение средней цены за год Япония 51% 350 000 13% Россия 21% 80 000 4% Германия 8% 550 000 10% Корея 8% 550 000 8% США 5% 330 000 -3%

Япония, Германия, Корея: где автомобили из этих стран любят больше, а где меньше

Автомобили японских брендов пользуются наибольшим спросом в сибирских регионах страны. Так, в Иркутской и Новосибирской областях на долю «японцев» в III квартале пришлось более 50% всех продаж на вторичном авторынке, а в Красноярском крае – 46%. Наименее активно автомобили японских брендов покупают в Саратовской области, Волгоградской области, Татарстане и Удмуртии. В каждом из перечисленных регионов на долю «японцев» приходится менее 15% всех продаж на вторичном авторынке.

Немецкие марки чаще всего приобретают жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области: в этих регионах доля продаж немецких автомобилей от общего числа реализованных в III квартале на вторичном авторынке превышает 20%.

Автомобили корейских брендов активнее всего покупают в Ростовской области: в регионе на долю «корейцев» пришлось 20% от всех продаж на вторичном авторынке в III квартале. Также автомобили корейских брендов активно покупают в Татарстане, Москве и Московской области, Нижегородской области: в каждом из этих регионов доля «корейцев» в продажах на вторичном рынке в III квартале превысила 16%. Наименее часто корейские автомобили покупают в Алтайском крае, Иркутской области, Красноярском крае и Новосибирской области. В этих регионах доля корейских автомобилей в продажах не превышает 10%.

От Австрии до Чехии: из каких стран самые дорогие иномарки на вторичном рынке в России

Дороже всего в III квартале в стране стоили подержанные автомобили австрийских брендов. Такие автомобили – редкость на вторичном рынке в России, и их средняя цена по итогам квартала составила 1 250 000 рублей.

На втором месте по стоимости – подержанные автомобили британских марок со средней ценой 900 000 рублей. На третьем – автомобили тайваньских марок, которые также встречаются на рынке редко и стоят в среднем 679 000 рублей.

Четвертую строчку в рейтинге занимают автомобили чешских производителей, их средняя цена на вторичном рынке в III квартале составила 490 000 рублей. Замыкают рейтинг наиболее дорогостоящих автомобилей немецкие бренды, модели которых обходились покупателям на вторичном рынке в III квартале в среднем в 485 000 рублей.

Источник: Авито Авто