Кто из пенсионеров получит выплату в 5 686 рублей, озвучил ПФР

В настоящее время порядка 21 тысячи жителей региона получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за «сельский» стаж.

Жить на селе не каждому по душе

15 октября отмечается Международный день сельских женщин. В Новосибирской области порядка 160 тысяч женщин, проживающих в сельской местности, являются получателями пенсий по линии ПФР.

15 октября ежегодно отмечается Международный день сельских женщин. На сегодняшний день в Новосибирской области проживают около 835 тысяч пенсионеров, из которых 66% - женщины. Из них порядка 160 тысяч – это женщины, проживающие в сельской местности.

Напомним, что с 1 января 2019 года в пенсионном законодательстве были закреплены некоторые изменения, касающиеся пенсионеров сельской местности. Так, начиная с прошлого года у ряда категорий граждан страховые пенсии (по старости и по инвалидности) стали увеличиваться за счет дополнительного повышения фиксированной выплаты к ней на 25%. Порядка 20 тысяч «действующих» пенсионеров, проживающих в сельской местности, получили перерасчет пенсий после введения новой нормы закона. Это право «включается» и при новых назначениях пенсии при соблюдении определенных законодательством условий.

Пенсионер должен быть неработающим и постоянно проживать в сельской местности. Стаж же работы в сельском хозяйстве должен составлять не менее 30 лет. При этом при подсчете 30-летнего стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенный размер фиксированной выплаты, в него включается только работа в должностях, предусмотренных соответствующим списком работ, профессий и должностей в определенном производстве. Это касается растениеводства, животноводства и рыбоводства. Полный список профессий представлен в постановлении Правительства РФ от 29.11.2018 года № 1440 (с изменениями от 26.06.2019г.). В данный перечень входит более 500 профессий. С ним можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России (в разделе «Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе»)

Установление указанной повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии производится специалистами ПФР на основании тех сведений, которые представлены для назначения пенсии. При этом пенсионер вправе в любое время представить дополнительно документы, необходимые для перерасчета.

Напомним, что размер фиксированной выплаты страховой пенсии по старости на общих основаниях в текущем году составляет 5 686 рублей 25 копеек.

В настоящее время порядка 21 тысячи жителей региона получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за «сельский» стаж.