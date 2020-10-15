Без отсебятины: За понятиями «самоизоляция» и «социальная дистанция» закрепят законы. Ведь все это понимают по-разному

«Где-то в регионах были перегибы, и люди справедливо возмущались, что нарушаются их права. Сейчас уже мы накопили опыт, мы можем проанализировать эффективность принимаемых мер, у нас накопилась практика», — сказала Валентина Матвиенко.

Матвиенко призвала законодательно разъяснить понятия «самоизоляция» и «социальная дистанция»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью ТАСС, что комитеты палаты работают над определением понятий, связанных с ограничительными мерами. Речь идет о «самоизоляции», «режиме самосохранения» и «социальной дистанции».

«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется», — сказала председатель Совфеда.

По ее словам, в настоящее время несколько комитетов палаты работают над тем, чтобы этим новым мерам и ограничениям, которые появились в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования. Матвиенко считает, что в этих вопросах не должно быть избыточности, однако они должны эффективно действовать для защиты жизни и здоровья людей.

Как отметила в интервью спикер, в начале пандемии коронавируса все органы власти всех уровней «действовали в форс-мажорных условиях». «Где-то в регионах были перегибы, и люди справедливо возмущались, что нарушаются их права. Сейчас уже мы накопили опыт, мы можем проанализировать эффективность принимаемых мер, у нас накопилась практика», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 с 28 сентября ввели режим самоизоляции для пожилых граждан и людей из групп риска. Кроме того, в документе была дана рекомендация работодателям перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.

Источник: ТАСС