"За любые приключение, кроме валидола и кладбища": Откладывают с пенсии по 1000 рублей на путешествия по России 14 бабушек из Новосибирска

"Запомнилась недельная поездка в Питер. Город просто влюбил в себя своей архитектурой, а петербуржцы покорили нас своим отношением к туристам и любовью к городу. Второе такое похожее место как Питер - это Томск, который тоже оставил после себя приятные воспоминания и занял отдельное место в сердце", рассказывает пенсионерка о любви к путешествиям.

Татьяна с подругой на Семинском перевале

В Новосибирской области есть группа пенсионерок. В неё входят 14 бабушек и несколько мужчин, которые, несмотря на свой преклонный возраст, с 2006 года покоряют просторы России. «Курьер. Среда. Бердск» узнал у Татьяны Акининой, которая является неофициальным лидером путешественниц, почему страсть к поездкам в новые места с каждым годом становится все сильнее и сильнее.

Женщины путешествуют группой подруг, самой «взрослой» из них 84 года!

- В 2004 году я с хорошей приятельницей зашла в турфирму «Ветер перемен». Вдвоём съездили на однодневную экскурсию. Рассказали другим девчонкам, а они начали обижаться, мол, мы чём хуже, - рассказывает Татьяна.

Пенсионерка откровенно признаётся - были и те, кого приходилось уговаривать поехать.

-Женщины начинают перебирать причины: то давление, то дача, то ещё что-то. Но есть такие девушки, кто стеснялся своей фигуры, когда я предлагала съездить в «Терма мира». Конечно, я уверяла, там никто не будет вас разглядывать. Зато побывав раз на таком отдыхе, сразу организм здоровьем насыщается, - говорит Татьяна.

Женщины в Новокузнецке

Подруги посещают «Терма мира» обязательно один раз в месяц в день пенсионера, так как для них есть хорошая скидка. Ведь на экскурсии, путешествия, поездки в оздоровительные места приходится откладывать с небольшой пенсии.

- Среди нас почти нет работающих пенсионерок, вроде только одна я. Мы каждый месяц откладываем по 1500 или 1000 рублей. Сейчас много уходит на лекарство, но что делать, не сидеть же дома, - делится путешественница.

Выбираться в путешествие бабушки стараются два раза в год.

- Мне девчонки звонят и спрашивают, ну когда ты нас куда-то уже соберёшь? Вот за зиму мы планировали съездить на Иссык-Куль, но с этим коронавирусом не получится. Конечно, у нас всех есть одна мечта - побывать на Байкале и Владивостоке​,- искренне признается пенсионерка.

Пенсионерки на Семинском перевале

Подруги путешествуют по области вместе с экскурсоводом. Они были в ботаническом саду Академгородка, на Обском море, в Ложке, на Бердских скалах, на Беловских водопадах, в селе Чингис, в поселке Красснозерном, в Барнауле. В России уже были в Питере, в Томске, на Алтае, на Кавказе, на Семинском перевале, в Омске и в Новокузнецке.

- Больше всего запомнилась недельная поездка в Питер. Город просто влюбил в себя своей архитектурой, а петербуржцы покорили нас своим отношением к туристам и любовью к городу. Второе такое похожее место как Питер - это Томск, который тоже оставил после себя приятные воспоминания и занял отдельное место в сердце,- с улыбкой ностальгирует бабушка.

Подруги на бережной в Петербурге

Дети женщин отлично относятся к увлечению родителей.

- Иногда нам звонят из турфирмы и предлагают спонтанную экскурсию, которая может быть прямо в этот же день. Посмотрев фотографии в социальных сетях, сын только удивляется, когда успела? А иногда он сразу по телефону уже спрашивает, где я уже путешествую, - смеётся Татьяна.

К слову, бабушки предпочитают не летать самолетом, а ездить в путешествия на поезде. Говорят, в таких поездках есть особая романтика и магия.

Женщины в Ботаническом саду

Татьяна утверждает, их коллектив путешественниц очень дружный. В декаду пожилого человека женщины уже посетили два раза театр, в планах съездить в планетарий.

- Как говорит моя близкая подруга, я за любые приключения, кроме валидола и кладбища, - шутит пенсионерка из Новосибирска.

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