Депутатам дали на растерзание премьера

Профпригодность кабмина определят депутаты

Депутаты Государственной Думы получат право утверждать или не утверждать кандидатуру премьера и состав кабинета министров (за исключением министров «силового блока»), а члены Совета Федерации станут консультировать президента при назначении глав МВД, Минобороны, МЧС, МИД и Минюста. Формирование прокуратуры также будет проходить с участием палаты регионов, которая должна в недельный срок направить президенту своё заключение по предложенным кандидатурам на прокурорские должности. Такие законопроекты, инициированные президентом в развитие новых норм Конституции, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 13 октября.

Правительство будут назначать по-новому

Новая редакция закона о Правительстве направлена на формирование единой, эффективной и ответственной системы публичной власти, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект закрепляет новые конституционные полномочия парламента по формированию кабмина. Согласно документу, председатель Правительства, его заместители и федеральные министры (кроме министров «силового блока») будут назначаться президентом на должность после того, как их утвердит Государственная Дума.



По словам Володина, назначение главы кабинета министров и его членов через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны. Возрастёт и ответственность депутатов за принимаемые совместно с Правительством решения. «Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти — исполнительной и представительной», — пояснил председатель палаты журналистам.

Согласно новой процедуре формирования кабмина, кандидатура премьер-министра выдвигается президентом, а вице-премьеров и министров - самим председателем Правительства, пояснил в ходе заседания глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого из них, уточнил депутат.

По мнению Павла Крашенинникова, от фундаментальных нововведений выиграет, безусловно, общество. «Человек, который отвечает за конкретную отрасль, будет выходить и отвечать на наши вопросы, пройдёт горнило комитетов и фракций», — уточнил глава комитета.

Меняется и порядок отстранения от должности членов кабмина по тем или иным основаниям. В соответствии с проектом закона, глава государства может отправить в отставку премьера без роспуска кабмина, а председатель Правительства наделяется правом представлять президенту предложения об освобождении от должности членов кабмина, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий или об их поощрении. При этом министры имеют право подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом.

В случае освобождения от должности главой государства или отставки члена Правительства президент может поручить экс-министру продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего назначения. Если же недоверие Правительству выразит Госдума, то президент вправе объявить об отставке кабмина либо не согласиться с решением депутатов. При повторном в течение трёх месяцев выражении недоверия глава государства либо объявляет об отставке Правительства, либо распускает Государственную Думу и назначает выборы.

Поставить вопрос о доверии Правительству перед Госдумой сможет и премьер-министр. Палата должна рассмотреть его обращение в течение недели, а в случае отказа в доверии президент в течение семи дней вправе (но не обязан) принять решение об отставке Правительства или о роспуске Государственной Думы и назначении выборов. При повторении данной ситуации в течение трёх месяцев президент уже обязан принять либо то, либо другое решение.

Совфед поможет определиться по кандидатурам Конституционного суда

Поправки в закон о Конституционном суде РФ, которые депутаты также приняли в первом чтении, предлагают наделить Конституционный суд правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. «Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит, интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет», — отметил Вячеслав Володин.



Помимо этого, конституционный законопроект устанавливает к кандидату на должность судьи КС РФ дополнительные требования в части отсутствия гражданства иностранного государства. Судьям запрещается открывать и иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

По словам Павла Крашенинникова, новые положения предусматривают, что прекращение полномочий председателя КС, его замов и судей Конституционного Суда может осуществляться Советом Федерации по представлению президента в случае совершения судьёй поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Также норма может быть применена, если судья не может выполнять свои полномочия по другим обстоятельствам, в том числе это касается нарушения порядка назначения на должность судьи, утраты им гражданства РФ или занятия деятельностью, несовместимой с должностью судьи.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что Конституционный суд сможет по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания главой государства, а также региональных законов до их обнародования главой субъекта РФ.

Павел Крашенинников сообщил, что законопроект определяет деятельность Конституционного суда как высшего органа конституционного контроля в целях реализации положений обновлённой Конституции. С помощью предлагаемых процедур и полномочий КС появляются механизмы для предотвращения ряда кризисных ситуаций не только в политической, но и в экономической сфере. «Исключаются предпосылки для неопределённости с исполнением решений Конституционного суда. Закрепляются механизмы, направленные на единообразие применения законодательства, правовую определённость», — подчеркнул депутат.

Недремлющему «государеву оку» прописали новый порядок

Третий из принятых парламентариями конституционных законопроектов, по словам Крашенинникова, может, и не столь масштабный в сравнении с двумя предыдущими, но имеет не менее важное значение в деле совершенствования системы публичной власти.

В частности, проект закона уточняет полномочия прокуратуры России, устанавливает новый порядок назначения на должности и вводит ограничения и запреты для граждан, претендующих на замещение должности прокурора.

Законопроектом устанавливается, что генпрокурор, его замы, региональные прокуроры и приравненные к ним прокуроры из транспортной или природоохранной прокуратуры назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации, а освобождаются от должности самим главой государства.

В то же время, согласно проекту, прокурорские работники, претендующие на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение высших классных чинов или воинских званий высших офицеров, либо замещающие такую должность, назначаются на должность и освобождаются от должности президентом по представлению генерального прокурора.

Напомним, в соответствии с новыми положениями Конституции, одобренными россиянами на общероссийском голосовании и вступившими в силу 4 июля 2020 года, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство и иметь счета в иностранных банках. Также в прокуратуре не смогут работать люди, утратившие гражданство РФ.

Источник: pnp.ru