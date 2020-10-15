Бригад хватит на всех больных, сидите с соплями и кашлем дома и ждите, заявил министр Хальзов

Разница между клинической картиной ковидной инфекции и ОРВИ практически нет, поэтому при признаках [ОРВИ] необходимо оставаться дома. И мы сегодня столкнулись с тем, что количество вызовов врачей на дом выросло в среднем в 4 раза.

В Новосибирске сформировано беспрецедентное количество инфекционных бригад скорой медицинской помощи

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил о беспрецедентном усилении службы скорой медицинской помощи в областном центре. Весной максимальное количество инфекционных бригад в сутки достигало 27, сегодня работают 35 таких бригад.

Министр отметил, что система здравоохранения Новосибирской области в настоящее время испытывает колоссальную нагрузку, особенно первичное звено – поликлиники. Это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. «Разница между клинической картиной ковидной инфекции и ОРВИ практически нет, поэтому при признаках [ОРВИ] необходимо оставаться дома. И мы сегодня столкнулись с тем, что количество вызовов врачей на дом выросло в среднем в 4 раза. Предположить, что у нас вдруг в 4 раза выросло количество медицинского персонала – невозможно. Мы сегодня мобилизуем все наши усилия, чтобы значительно увеличить количество инфекционных бригад первичного звена за счет перераспределения внутри медицинских учреждений», – сообщил Константин Хальзов.

Министр обратил внимание на беспрецедентное усиление службы скорой медицинской помощи в областном центре: если весной 2020 года максимальное количество инфекционных бригад в сутки достигало 27, то в настоящее время работают 35 таких бригад. «У нас есть четкий порядок, к кому скорая помощь выезжает в первую очередь. Основная работа скорой [помощи], и не только сейчас, всегда – это помощь пациентам в ситуации, когда существует угроза жизни. Приоритет определяется на уровне диспетчерской, когда человек звонит, решается – к кому [бригада выезжает] в первую очередь, к кому во вторую очередь. И, конечно, пациенты с простым повышением температуры обслуживаются отсроченно. Но, с учетом того, что количество этих вызовов увеличилось, мы увеличиваем количество бригад. Мы обратились и к руководству медуниверситета, и к руководству медколледжа, мы привлекаем ординаторов, студентов старших курсов, чтобы помочь нашим медикам», – отметил Константин Хальзов.

Также министр прокомментировал ситуацию с перепрофилированием в инфекционный госпиталь второго роддома, которое вызвало недовольство жительниц Новосибирска: «Основная задача сегодня – обеспечить медицинскую помощь пациентам [с коронавирусом], которые нуждаются в стационарном лечении. Решение о перепрофилировании того или иного медицинского учреждения принимается очень взвешенно, с учетом эпидобстановки. Почему именно сейчас необходимо перепрофилировать второй роддом, хотя мы обошлись без этого весной? Потому что тяжесть состояния пациентов значительно выросла. Мы столкнулись с тем, что средний койкодень у нас весной был 14-15-16 дней, а сейчас уже 21 день». Министр здравоохранения подчеркнул, что доступность медицинской помощи беременным женщинам в результате принятого решения не пострадает. Пациенток будут госпитализировать в перинатальный центр. Инфекционный госпиталь на базе роддома № 2 позволит улучшить доступность стационарной помощи пациентам с коронавирусом.

Кроме того, Константин Хальзов сообщил, что в настоящее время принято решение о том, что руководители медицинских организаций могут, с учетом эпидемической обстановки, на две недели перенести плановую диспансеризацию и профосмотры, чтобы привлечь освободившихся специалистов к оказанию медицинской помощи на дому. Также минздрав региона запросил у поликлиник данные о потребности в кадрах и обратился в медицинский университет и медицинский колледж с просьбой оказать содействие в усилении амбулаторной службы ординаторами и студентами старших курсов.

«Несмотря на всю тяжесть [нагрузки на поликлиники], мы понимаем, что именно выход на дом к заболевшим позволит минимизировать распространение ковидной инфекции. Во-вторых, лечение [коронавируса] абсолютно возможно и показано в амбулаторных условиях, в стационары должны направляться только те пациенты, которым требуется кислородная поддержка. В этом – еще одна задача медицинского персонала нашего первичного звена: определить, необходимо лечение на дому или в стационаре», – отметил министр.

Отметим, что по данным регионального минздрава рост количества госпитализаций в инфекционные стационары региона отмечается уже пятую неделю, однако только сейчас начинает увеличиваться количество выписанных с выздоровлением. Напомним, за последние двое суток в регионе вылечились 193 пациента с COVID-19.

Источник: nso.ru