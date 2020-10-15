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Покупка вакуумных насосов

16:05 15.10.2020
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Вакуумные насосы - устройства, применяемые в технике для удаления газов и создания разрежения (разрежения) в замкнутом пространстве резервуара.

% name% titleНаиболее важными параметрами вакуумных насосов являются конечное давление (наименьшее давление, которое может быть получено с помощью такого насоса) и эффективность (обычно измеряется в литрах откачанного газа за единицу времени).

Мы с гордостью распространяем самый полный ассортимент вакуумных насосов, доступных от любого поставщика. Мы решили стать или быть одними из лучших.   Вакуумные насосы - одно из самых универсальных устройств в вашей лаборатории. Вакуумные насосы используются в дистилляции, роторных испарителях, вакуумных печах, вакуумной фильтрации и вакуумной аспирации и это лишь некоторые из них.

Мы предлагаем широкий ассортимент вакуумных насосов и принадлежностей для вакуумных насосов для решения этих различных задач. Если вам нужен химически стойкий вакуумный насос, масляный насос или даже вакуумный насос, у нас есть  широкий выбор насосов  для вас. Приобрести вакуумные насосы можно на сайте prodataontheweb, главное направление этого магазина - продажа вакуумных насосов.

Примеры вакуумных насосов из магазина prodataontheweb

  • Вакуумный насос Vacuubrand ME 2C NT
  • Химически стойкий мембранный насос LABOPORT - N3 FT.18
  • Мини-мембранный вакуумный насос KNF LABOPORT - N1.2 KT.18

Что такое мини-насосы?

Мини-насосы мембранного типа могут использоваться как в качестве вакуумных насосов, так и в качестве компрессоров. В последней версии они могут подавать сжатый воздух без содержания масла до максимального давления 2 бар

В их состав входят:

    • Однофазный электродвигатель с воздушным охлаждением и классом защиты IP 00 (монтажное исполнение).
    • Корпус насоса из пластика, устойчивого к коррозии, в комплекте с фитингами на всасывающем и нагнетательном патрубках.
    • Витоновая мембрана, устойчивая к износу и коррозии и прочно соединенная с шатуном.
    • Шатун со встроенным подшипником с длительным сроком службы, активируемый сбалансированной эксцентриковой системой, установленной на валу двигателя.
    • Алюминиевая подставка для крепления насоса.
вакуумные насосы
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