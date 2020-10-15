Покупка вакуумных насосов

Наиболее важными параметрами вакуумных насосов являются конечное давление (наименьшее давление, которое может быть получено с помощью такого насоса) и эффективность (обычно измеряется в литрах откачанного газа за единицу времени).
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Примеры вакуумных насосов из магазина prodataontheweb
- Вакуумный насос Vacuubrand ME 2C NT
- Химически стойкий мембранный насос LABOPORT - N3 FT.18
- Мини-мембранный вакуумный насос KNF LABOPORT - N1.2 KT.18
Что такое мини-насосы?
Мини-насосы мембранного типа могут использоваться как в качестве вакуумных насосов, так и в качестве компрессоров. В последней версии они могут подавать сжатый воздух без содержания масла до максимального давления 2 бар
В их состав входят:
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- Однофазный электродвигатель с воздушным охлаждением и классом защиты IP 00 (монтажное исполнение).
- Корпус насоса из пластика, устойчивого к коррозии, в комплекте с фитингами на всасывающем и нагнетательном патрубках.
- Витоновая мембрана, устойчивая к износу и коррозии и прочно соединенная с шатуном.
- Шатун со встроенным подшипником с длительным сроком службы, активируемый сбалансированной эксцентриковой системой, установленной на валу двигателя.
- Алюминиевая подставка для крепления насоса.