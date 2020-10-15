Покупка вакуумных насосов

Вакуумные насосы - устройства, применяемые в технике для удаления газов и создания разрежения (разрежения) в замкнутом пространстве резервуара.

Наиболее важными параметрами вакуумных насосов являются конечное давление (наименьшее давление, которое может быть получено с помощью такого насоса) и эффективность (обычно измеряется в литрах откачанного газа за единицу времени).

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Примеры вакуумных насосов из магазина prodataontheweb

Вакуумный насос Vacuubrand ME 2C NT

Химически стойкий мембранный насос LABOPORT - N3 FT.18

Мини-мембранный вакуумный насос KNF LABOPORT - N1.2 KT.18

Что такое мини-насосы?

Мини-насосы мембранного типа могут использоваться как в качестве вакуумных насосов, так и в качестве компрессоров. В последней версии они могут подавать сжатый воздух без содержания масла до максимального давления 2 бар

В их состав входят: