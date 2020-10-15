Кроношпан: представитель социально ответственного бизнеса построил для Егорьевска необычную детскую площадку

В Егорьевске предприятие «Кроношпан» открыло инклюзивную детскую площадку в рамках проекта по патронированию ГАУСО МО «КЦСОИР „Журавушка“» в Егорьевске.

В Егорьевске предприятие «Кроношпан» открыло инклюзивную детскую площадку в рамках проекта по патронированию ГАУСО МО «КЦСОИР „Журавушка“» в Егорьевске. Такая игровая зона со специально оборудованным подъездом к ней особенно актуальна для маломобильных детей и их родителей.

Большинство площадок не позволяют заехать на них на коляске, однако «Кроношпан» нашёл решение для этой ситуации. Специально для детей с ограниченными возможностями здоровья спроектировали и построили детскую площадку, сообщает медиа 360.

Открытие прошло в праздничной атмосфере. Дети радовались новому игровому пространству, исследовали новую площадку. И именно это и было целью ООО «Кроношпан»: создание объекта инфраструктуры, который будет способствовать гармоничному развитию детей, предоставлению условий для творческого и социального развития. На новой площадке нет барьеров для игр и общения между детьми.

Представители предприятия Кроношпан в Егорьевске отмечают, что одна из самых больших ценностей — это инвестиции в развитие детей и формирование условий для создания комфортной среды. Компания на регулярной основе помогает специализированным детским учреждениям в создании необходимых элементов инфраструктуры. Так, например, в этом году были открыты футбольные поля для школьников.

Вопросы организации доступной среды для маломобильных групп населения — один из значимых проектов, который реализуется на государственном уровне. Также значительную поддержку оказывает социально ответственный бизнес. Уже давно в развитых странах предприятия берут на себя ответственность по решению актуальных социальных вопросов.

Бизнес в России активно развивает направление социальных инвестиций, спонсирует подшефные организации, занимается корпоративным добровольчеством. Речь в данном случае идёт о безвозмездном отклике организаций, которые стремятся решить текущие социальные задачи. Современный бизнес стремится достичь общественно полезных целей. В этом контексте особенно важно формирование и развитие безбарьерной среды в городах Российской Федерации. Особенно когда речь идёт о детях, которые создадут наше будущее.

На Западе благотворительность и корпоративная социальная ответственность оценивается инвестициями в сотни миллиардов долларов, а формы помощи имеют стандартизированный отлаженный вид. Благотворительность становится значимым социальным фактором, влияющим на репутацию компании. В России этот институт пока находится на стадии формирования, но уже есть компании-драйверы, которые своим примером показывают важность корпоративной социальной ответственности.

Источник: https://360tv.ru/news/mosobl/detskaja-ploschadka-dlja-osobyh-detej/