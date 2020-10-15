15.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Вакцину «Совигрипп» против гриппа ввели более 1 млн жителей Новосибирской области

18:15 15.10.2020 Фото: pixabay.com
0

К настоящему моменту регион получил 1 312 270 доз противогриппозной вакцины: детской вакцины «Совигрипп» – 376 630 доз, взрослой вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» – 935 640 доз.

% name% title
Более миллиона жителей Новосибирской области вакцинированы против гриппа

В Новосибирской области продолжается прививочная кампания. Вакцину от гриппа поставили уже более 1 миллиону человек, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Государственные медицинские организации вакцинировали уже почти 996 тысяч человек, в том числе более 808 тысяч взрослых и 187 тысяч детей. За счет работодателей прививки поставили еще 42 100 жителей региона. Таким образом, сегодня в Новосибирской области против гриппа вакцинированы более 1 млн 38 тысяч человек.

Всего в 2020 году в регионе планируется привить против гриппа не менее 60% населения – более 1,7 млн человек, в том числе – почти 1,3 млн взрослых и 405 тысяч детей.

К настоящему моменту регион получил 1 312 270 доз противогриппозной вакцины: детской вакцины «Совигрипп» – 376 630 доз, взрослой вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» – 935 640 доз.

Случаев заболевания гриппом в текущем эпидемиологическом сезоне на территории Новосибирской области еще не регистрировали. Главный специалист региона по вакцинопрофилактике Татьяна Ивлева напоминает: «Если есть какие-то объективные причины, по которым нельзя вакцинироваться, например, обострение хронического заболевания, то можно отложить вакцинацию вплоть до конца ноября. В этом году защититься от гриппа особенно важно, поскольку возможно наложение гриппа на коронавирусную инфекцию. Обе эти инфекции сами по себе протекают достаточно тяжело, а одновременное инфицирование существенно повышает риск тяжелого течения обеих инфекций и риск летального исхода», – отметила она.

Источник: nso.ru

вакцина грипп
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уничтоженные боевики готовили теракты и покушались на жизнь сотрудников ФСБ
20:05 15-10-2020
Уничтоженные боевики готовили теракты и покушались на жизнь сотрудников ФСБ
Кто виновен в массовом расстреле людей на остановке 18-летним Данилой Монаховым, ответил психолог
19:46 15-10-2020
Кто виновен в массовом расстреле людей на остановке 18-летним Данилой Монаховым, ответил психолог
БердскНа разведку прибыли в Северную Осетию четверо бойцов "Кондора" из Бердска
19:35 15-10-2020
На разведку прибыли в Северную Осетию четверо бойцов
Путин запретил ездить "на халяву" по платным трассам
19:09 15-10-2020
Путин запретил ездить
Труп бросил в колодец: Изнасиловал и убил школьницу гастролер
18:52 15-10-2020
Труп бросил в колодец: Изнасиловал и убил школьницу гастролер
Сгорели дети 7, 5 и 3 лет в СНТ "Елочка-2" под Новосибирском. СК возбудил уголовное дело
18:41 15-10-2020
Сгорели дети 7, 5 и 3 лет в СНТ
БердскПрощай, наш дорогой шеф: Каким был Анатолий Москвитин, вспоминают работавшие с ним в Бердске
18:30 15-10-2020
Прощай, наш дорогой шеф: Каким был Анатолий Москвитин, вспоминают работавшие с ним в Бердске
Как пропускать в ночные клубы начнут с 19 октября 2020, рассказал Собянин 1
18:28 15-10-2020
Как пропускать в ночные клубы начнут с 19 октября 2020, рассказал Собянин
"Где ты, сладкий мальчик?": Тимати вызвал на "дуэль" Егора Крида
18:27 15-10-2020
Кому достанется бесплатное лекарство от коронавируса в Новосибирской области? 1
18:18 15-10-2020
Кому достанется бесплатное лекарство от коронавируса в Новосибирской области?