Вакцину «Совигрипп» против гриппа ввели более 1 млн жителей Новосибирской области

Более миллиона жителей Новосибирской области вакцинированы против гриппа

В Новосибирской области продолжается прививочная кампания. Вакцину от гриппа поставили уже более 1 миллиону человек, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Государственные медицинские организации вакцинировали уже почти 996 тысяч человек, в том числе более 808 тысяч взрослых и 187 тысяч детей. За счет работодателей прививки поставили еще 42 100 жителей региона. Таким образом, сегодня в Новосибирской области против гриппа вакцинированы более 1 млн 38 тысяч человек.

Всего в 2020 году в регионе планируется привить против гриппа не менее 60% населения – более 1,7 млн человек, в том числе – почти 1,3 млн взрослых и 405 тысяч детей.

К настоящему моменту регион получил 1 312 270 доз противогриппозной вакцины: детской вакцины «Совигрипп» – 376 630 доз, взрослой вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» – 935 640 доз.

Случаев заболевания гриппом в текущем эпидемиологическом сезоне на территории Новосибирской области еще не регистрировали. Главный специалист региона по вакцинопрофилактике Татьяна Ивлева напоминает: «Если есть какие-то объективные причины, по которым нельзя вакцинироваться, например, обострение хронического заболевания, то можно отложить вакцинацию вплоть до конца ноября. В этом году защититься от гриппа особенно важно, поскольку возможно наложение гриппа на коронавирусную инфекцию. Обе эти инфекции сами по себе протекают достаточно тяжело, а одновременное инфицирование существенно повышает риск тяжелого течения обеих инфекций и риск летального исхода», – отметила она.

Источник: nso.ru