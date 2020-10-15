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Неожиданно, но коронавирус вызывает шизофрению

18:00 15.10.2020 Фото: pixabay.com
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Инфекция может также вызвать проявления болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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У коронавируса заподозрили способность вызывать шизофрению

Коронавирусная инфекция может приводить к гибели нейронов в коре головного мозга не только у тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, но также и у тех, кому не требовалась госпитализация. К такому выводу пришли бразильские ученые, результаты исследования которых опубликовала электронная научная библиотека medRxiv.
Исследователи полагают, что коронавирус нового типа может стать причиной шизофрении, болезней Альцгеймера и Паркинсона. "Если болезнь проходит в тяжелой форме, то гибель нейронов можно ожидать, поскольку кровь хуже насыщается кислородом, а это очень вредит мозгу. Но когда столь серьезные изменения появляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает беспокойство", – рассказал один из авторов исследования Даниэл Мартинс-ди-Соуза из Университета штата Сан-Паулу.

Как выяснили ученые, вирус поражает астроциты – клетки, которые обеспечивают связь между нейронами и отвечают за их питание. В результате в коре головного мозга появляются существенные изменения, вплоть до атрофии отдельных областей, с работой которых связаны изменения настроения. Такой симптом встречается у 28–56% исследованных пациентов.

"Мы столкнулись со множеством пациентов, у которых спустя два месяца после выздоровления от COVID-19 по-прежнему остаются неврологические нарушения: головная боль, чрезмерная сонливость, ухудшение памяти, потеря вкуса и обоняния. В некоторых, редких, случаях наблюдаются судороги, хотя раньше у этих людей такого не было", – рассказала Кларисса Лин Ясуда, еще один автор исследования.

"Чего мы пока не знаем, так это насколько серьезны такие повреждения, временны они или необратимы. Поэтому мы будем наблюдать за нашими пациентами на протяжении как минимум ближайших трех лет, чтобы понять приводит ли вирус к развитию дегенеративных заболеваний у тех, кто имеет к ним генетическую предрасположенность", – заключила Ясуда.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

Источник: nauka.tass.ru/

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

Берегите себя!

Гость, 15 октября 2020 19:12
А аллергию на псевдоучёных не вызывает?
Аноним, 15 октября 2020 19:47
Шизофрению вызывает длительный просмотр путинского зомбоящика с его статистикой.

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