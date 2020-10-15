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Здоровье / Общество

Как избавиться от запаха перегара после застолья? Народные и аптечные средства

17:04 15.10.2020 Фото: PxHere
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Не каждый знает меру и состав того, что употребляет, передает comandir.com. О некачественном напитке и проблемах со здоровьем может рассказать ярко выраженный запах изо рта.

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Сюжет: Алкоголизм
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Что представляет собой перегар

Перегар – это запах из ротовой полости, возникший в следствии употребления алкоголя. Появляется он через 1,5-2 часа после употребления горючего в организм, и его всасывания в кровь.

Неприятный запах может исходить не только из ротовой полости, но и кожи. Организм пытается избавиться от токсинов через пот и мочу. Чаще всего одной чистки зубов недостаточно для избавления от запаха. Для борьбы с ним нужно принять сразу несколько мер.

Способы маскировки неприятного запаха изо рта после употребления спиртного

Неприятный запах можно приглушить, но временно. Эти способы не влияют на выделение токсинов, а только перебивают запах:

  • самым первым способом является чистка зубов, но чаще всего это не особо помогает в борьбе с неприятным запахом, поэтому дополнительно можно использовать освежители ротовой полости или ароматизаторы;
  • жвачка или леденцы. Но стоит отметить, что лучше использовать их с фруктовыми вкусами. С мятой и ментолом не стоит брать, так как они могут только усилить неприятный запах;
  • продукты с выраженным вкусом. Например, жаренные подсолнечные семечки. Также можно пожевать зерна кофе, мускатный орех. Они могут действовать порядка получаса. Можно прибегнуть и к более гуманному способу – чесноку или луку.

Перегар можно убрать с помощью медицинских средств

Медицинские препараты работают положительно в борьбе с перегаром. Они не только маскируют запах, но и борются с факторами, провоцирующими его.

Популярными препаратами являются:

  • «Дринк ОФФ». Выпускается в таблетках или желе. Имеет несколько вкусов;
  • «Гутен Морген». Предоставляется средства в форме порошка, который нужно перед применением разбавить в воде;
  • «Лимонтар». Разбавляется в воде. Действует за счет лимонной и янтарной кислоты.

Народные методы, помогающие избавиться от перегара после спиртного

Народные методы в борьбе с неприятным запахом после алкоголя сводятся к употреблению некоторых продуктов или специй:

  • корица. Пряность нужно рассасывать минуты 2-3;
  • сушеная гвоздика. Рассасывать 2-3 мин.;
  • сельдерей или укроп. Нужно пожевать зелень. Это поможет побороть запах на 1-1,5 часа.

Эти способы только временно могут замаскировать перегар. И чтобы он не проявился нужно одновременно использовать несколько советов.

Источник: Командир

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