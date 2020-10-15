Розыск: зашел в магазин, набрал товара на 50 тысяч рублей и ушел. Показываем фото

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении гражданина, изображенного на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-20-02, 232-20-09, 8-913-475-29-33.

Внимание, розыск!

Отделом полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемый в краже из магазина, расположенного по улице Краузе.

10 октября в вечернее время гражданин, изображенный на фото, покинул магазин, не расплатившись за товар. Работники магазина обратились в полицию. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).



Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении гражданина, изображенного на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-20-02, 232-20-09, 8-913-475-29-33.

Источник: 54.мвд.рф