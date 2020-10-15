Будет ли перерасчет пенсий, рассказали в ПФР

В связи с этим Отделение ПФР по г. Москве и Московской области убедительно напоминает гражданам, что все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, являются БЕСПЛАТНЫМИ. В том числе, перерасчет пенсии, выдача и замена свидетельства СНИЛС, распоряжение средствами материнского капитала, справка о состоянии индивидуального лицевого счета и все другое.

Не платите юристам – в Пенсионном фонде это бесплатно

Юристы обещают перерасчет пенсии? Не верьте, это не их компетенция

Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области фиксирует увеличение числа граждан, обращающихся в Пенсионный фонд с заявлениями, составленными юристами. Чаще всего речь идет о заявлениях на перерасчет пенсии, так как человека убедили или он сам считает, что при назначении ему пенсии допущены ошибки, не в полной мере учтены периоды работы и т.д. В любом случае, за подобные заявления – многостраничные, с выкладками законодательства - граждане платят юристам немалые деньги. Потом данные заявления граждане направляют в Пенсионный фонд, и здесь они становятся абсолютно бесполезными, ведь перерасчет пенсии проводится в обязательном порядке при обращении человека, желающего, чтобы ему произвели перерасчет. Что самое главное - в Пенсионном фонде это абсолютно бесплатно. Видя, что подготовленное заявление, по сути, является ненужным, люди сожалеют, что изначально не обратились в Пенсионный фонд.

В связи с этим Отделение ПФР по г. Москве и Московской области убедительно напоминает гражданам, что все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, являются БЕСПЛАТНЫМИ. В том числе, перерасчет пенсии, выдача и замена свидетельства СНИЛС, распоряжение средствами материнского капитала, справка о состоянии индивидуального лицевого счета и все другое.

Рынок юридических услуг в Московском регионе, как и в России, перенасыщен. Поэтому на каждом шагу – в интернете, по телефону, на улицах, у метро – гражданам предлагают бесплатную юридическую помощь. Более того, отдельные наиболее ловкие и нечистоплотные деятели используют всевозможные методы введения в заблуждение: создают сайты, похожие на официальный сайт государственного Пенсионного фонда России или выдают себя за иные вызывающие доверие организации. Пока гражданин начинает понимать, с кем имеет дело, платные услуги для него начались, и он уже должен. Все, кто проверил «бесплатную юридическую помощь» на себе, теперь знают, сколько им пришлось за нее заплатить. И это при том, что произвести как таковой перерасчет пенсии юристы ведь не могут - на эту компетенцию государство уполномочило Пенсионный фонд Российской Федерации.

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области настоятельно рекомендует помнить одно: если вам предлагают услуги, связанные с Пенсионным фондом Российской Федерации, обратитесь сначала в Пенсионный фонд РФ – в территориальную Клиентскую службу, через официальный сайт Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru , на горячие телефонные линии, на страницы в социальных сетях, где квалифицированные специалисты предоставят вам исчерпывающие разъяснения по всем вашим вопросам.

Добавим, статистика Отделения ПФР по г. Москве и Московской области показывает, что абсолютное большинство граждан, подавших заявления на перерасчет пенсии, получают в результате проверенный ПРЕЖНИЙ размер пенсии.

Напоминаем, контактная информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области, его территориальным органам – телефоны, адреса, графики приема – размещена на официальном сайте http://www.pfrf.ru/branches/moscow/contacts/ . На сайте в разделе «Личный кабинет гражданина» можно направить обращение в ПФР по любому вопросу компетенции Фонда, в том числе и на перерасчет пенсии.

Источник: pfrf.ru