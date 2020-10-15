Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Алексея Навального

Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным

ЕС ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщило агентство Блумберг.

ЕС замораживает активы, запрещает въезд для шести российских чиновников, — говорится в материале.

Накануне об этом сообщало dpa. Немецкое агентство уточняло, что речь идет о сотрудниках силовых структур, а также Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработано отравляющее вещество "Новичок".