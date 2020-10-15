ЕС ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщило агентство Блумберг.
ЕС замораживает активы, запрещает въезд для шести российских чиновников, — говорится в материале.
Накануне об этом сообщало dpa. Немецкое агентство уточняло, что речь идет о сотрудниках силовых структур, а также Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработано отравляющее вещество "Новичок".
Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Алексея Навального
17:30 15.10.2020
В Москве ответили, что ответ будет зеркальным.
ЕС ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщило агентство Блумберг.
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