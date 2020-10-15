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Дорогими станут для владельцев ночных клубов вечеринки в Москве. Почему?

17:26 15.10.2020 Фото: pixabay.com
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Штрафы для учреждений за отсутствие QR-кодов на входе составят до 500 тыс. рублей, согласно действующему указу мэра Москвы.

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В Москве вводят систему идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду

Система идентификации посетителей ночных баров по QR-коду начнет работать с 19 октября. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

"Система [идентификации посетителей ночных баров] начнет работать с 19 октября < ...> В целом по указу мэра предусмотрены разные штрафные санкции. Поэтому, если кто-то не будет выполнять, то это будет выполняться по отношению к этим организациям в том числе", - сказал Немерюк.

Развлекательные учреждения в Москве, которые работают с 00:00 до 06:00 и не будут использовать QR-коды для организации входа посетителей после 19 октября, оштрафуют за нарушение противоэпидемических норм.

Он уточнил, что штрафы для учреждений за отсутствие QR-кодов на входе составят до 500 тыс. рублей, согласно действующему указу мэра Москвы.

Московские ночные кинотеатры не будут включены в систему идентификации посетителей ночных развлекательных учреждений.

"Ночные кинотеатры вроде не такие уж увеселительные, там никто друг к другу не наклоняется. И там выполняются требования, сейчас же идут проверки и театров и кинотеатров. Плюс там есть рассадка специальная, люди находятся на расстоянии друг от друга < ...> Поэтому они не будут попадать в эту систему (идентификации посетителей ночных баров - прим. ТАСС)", - сказал Немерюк.

Власти Москвы имеют все основания вновь ограничить работу индустрии ночных развлечений из-за коронавируса, но не хотят этого. По их мнению, система идентификации посетителей позволит не вводить жесткие ограничения для отрасли.

QR код ночной клуб тотальный контроль
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