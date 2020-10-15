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Красота / Общество

Лучшее доступное средство от облысения и для роста волос назвали эксперты

17:33 15.10.2020 Фото: PxHere
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В ряде случаев использование известных методов является труднодоступными, или просто – неэффективными. На страницах известного издания Express появились данные о необычном шампуне, нанесение которого способствует возобновлению роста волос.

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Нанесение этого средства способствовало лучшему росту волос

Существующие в настоящее время шампуни, на упаковках которых указано, что они повышают рост волос, и укрепляют волосяные луковицы – нередко не соответствуют действительности. Исследователи предложили новый состав шампуня, на основе лука, нанесение которого на кожу головы может способствовать росту волос. На страницах Journal of Drug Delivery and Therapeutics эксперты опубликовали материалы, изучающие способность соединений лука влиять на рост волос.

Нанесение лукового шампуня, в состав которого вошли луковый сок, натуральный шампунь из касторового, кокосового и эвкалиптового масел с добавлением моющих средств привело не только к обеспечению питательными веществами волосяных фолликулов, но и способствовало росту волос. Для достижения необходимого результата рекомендуется использовать шампунь на протяжении четырёх недель.

Источник: med-heal

касторовое масло лук мытье волос шампунь
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