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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку

17:38 15.10.2020 Фото: instagram.com/sooronbai_zheenbekov_official
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Он также призвал оппозиционного депутата Садыра Жапарова, который во время беспорядков был освобожден из колонии и стал премьер-министром страны увести своих сторонников из Бишкека и вернуть жителям столицы мирную жизнь.

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку на фоне протестов и политического кризиса в стране.

-Он подчеркнул, что назначение нового правительства не сняло напряженность в обществе, агрессия протестующих не утихает и они все еще требуют его немедленной отставки. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории страны как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан, — заявил Жээнбеков.

Он также призвал оппозиционного депутата Садыра Жапарова, который во время беспорядков был освобожден из колонии и стал премьер-министром страны увести своих сторонников из Бишкека и вернуть жителям столицы мирную жизнь.

киргизия отставка протесты Сооронбай Жээнбеков
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