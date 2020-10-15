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Гороскопы / Общество

Как работают знаки зодиака. Из кого получаются умные политики и харизматичные шефы?

17:48 15.10.2020 Фото: pixnio
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Из-за определенных черт характера каждый имеет свою профессию. Это не значит, что в какой-то другой сфере работы, кто-то обязательно потерпит неудачу. Но шансы на успех серьезно вырастут, если реализоваться в более близкой для себя работе.

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Львы любят быть в центре внимания и умеют вести за собой людей

Овен

Представители знака очень энергичные и харизматичные люди. Они не могут сидеть на месте и работа в офисе точно не для них. Овны должны чувствовать свою значимость и авторитет и им желательно работать с людьми. Лучшими для них профессиями являются личный тренер, тренер по личностному росту, менеджер по работе с персоналом.

Телец

Тельцы любят стабильность, спокойствие. Они не любят суеты и предпочитают неторопливую работу, где все риски и форс-мажоры сведены к минимуму. Лучше всего для них подойдет работа, связанная с пищевой промышленностью. Также Тельцам подходит работа, связанная с деньгами.

Близнецы

Близнецы – это динамичные и подвижные люди, отлично работающие с информацией. Они умеют общаться с людьми и входить в доверие, поэтому из них получаются отличные рекламщики и пиарщики.

Рак

Раки любят традиции и отлично умеют транслировать свой жизненный опыт другим, поэтому из них получаются замечательные воспитатели, педагоги и социальные работники. Раки обладают высоким уровнем эмпатии, которая так необходима в работе с людьми.

Лев

Львы любят быть в центре внимания и умеют вести за собой людей. Политика – вот идеальная сфера деятельности для Львов, но подойдет и преподавание. Также отличным вариантом может стать профессия тренера по личностному росту.

Дева

Внимательные и скрупулёзные Девы отлично умеют работать с большим количеством данных. Лучшая работа для них: профессии, связанные с цифрами и информацией, научная деятельность и работа, связанная с глубокой аналитикой.

Весы

Весы обладают способностью к дипломатии, поэтому им подойдет работа, которая призвана регулировать отношения между людьми. Лучше всего подходят профессии в сфере правосудия, в области правоохранительных органов. Также они могут стать отличными организаторами праздников и туристическими агентами.

Скорпион

Рисковые и жесткие Скорпионы отлично себя проявляют в опасных профессиях, связанных с осторожностью. Из них получаются отличные оперативные служащие, различных силовых ведомств. Также им подходит работа, связанная с серьезными и важными документами. Скорпионы часто становятся начальниками и руководителями.

Стрелец

Неугомонные и подвижные Стрельцы не могут сидеть на месте, поэтому их идеальная профессия всегда связана с людьми и путешествиями. Туризм, сфера консалтинга, различные молодежные организации, волонтерские группы и фонды – это выбор Стрельцов.

Козерог

Серьезные, спокойные и прагматичные Козероги хорошо себя реализуют в области инженерии, архитектуры и дизайна. Это объясняется тем, что они способны держать в уме очень много параметров и никогда не упускают важных деталей.

Водолей

Свободолюбивые и креативные Водолеи будут себя комфортно ощущать в творческой среде. Они должны присматриваться к таким профессиям как: актер, музыкант, художник, дизайнер, флорист.

Рыбы

Рыбы не любят рамок и не умеют работать в условиях жесткой дисциплины, поэтому они хорошо могут проявить себя в сфере творчества и культуры. Также они хорошо чувствуют людей, поэтому из них получаются отличные врачи. Также Рыбы могут себя попробовать и на поприще преподавательства.

Источник: navalnyfals

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